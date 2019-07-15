CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap

TBMM'de düzenlenen 15 Temmuz Özel Oturumu'nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adına söz alan CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik skandal ifadeler kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise konuşmasına başladığı ilk andan son ana kadar 15 Temmuz'u itibarsızlaştırmak üzere provakatif bir konuşmaya imza attı. Yüzlerce şehit ve gazi verdiğimiz 15 Temmuz'un anısına düzenlenen özel oturumun CHP'li vekil tarafından sabote edilmesine diğer milletvekilleri sert tepki gösterdi. CHP'li vekilin 15 Temmuz'u itibarsızlaştırmaya çalışan konuşması esnasında AK Parti Milletvekilleri masalara vurarak CHP'li Özkoç'u protesto etti.

Bostancı'dan Özkoç'a cevap

CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'un sözlerinin ardından cevap için kürsüye çıkan AK Parti Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, CHP'li isme sert tepki gösterdi.

"Konuşmayı yapan Sayın Engin Özkoç da olayları takip etmiştir. Bu alçak terör örgütünün hedefinde Sayın Cumhurbaşkanıydı. Beni üzen aynı gece burada bütün partilerden milletvekilleri vardı ve onlar demokrasiye sahip çıktı. Burada darbe direnen bütün partilerden milletvekillerini hatırlayın" diyen Bostancı, "Marmaris'e bir suikast timi gitmişti. Hedeflerinde sayın Cumhurbaşkanı vardı. Lütfen Marmaris'i hatırlayın. Sayın Engin Özkoç, sizin konuşmanız Marmaris'e paralel düşüyor, başka hiçbir yere değil." dedi.

"Çok üzgünüm"

Bostancı, "Sayın Özkoç, Ergenekon ve Balyoz'dan bahsetti. O zamanlar yalanlarla, ihbarlarla bu işlerini yürüttüğünü söylüyordunuz. Aynı yöntemlerle 17/25 Aralık'ı gerçekleştirdiklerini sizin pozisyonunuzu da düşünmek lazım. Bu konuda kendiniz check etmeniz gerekiyor. Böyle bir günde gönül isterdi ki Meclis 15 Temmuz'un hatırasına sahip çıksın. Burada sahip çıkılacak olan darbeye ortak karşı duruştur. Farklı bir akılla, kesinlikle terör örgütünün ekmeğine yağ sürecek anlayışla bir tavır ve konuşma sergilenmiştir. Çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.