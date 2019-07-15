0553 313 94 23

CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap

AK Partili Mehmet Naci Bostancı, 15 Temmuz Özel Oturumu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a saldıran CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a sert cevap verdi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:43
CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap

TBMM'de düzenlenen 15 Temmuz Özel Oturumu'nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adına söz alan CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik skandal ifadeler kullandı. 

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise konuşmasına başladığı ilk andan son ana kadar 15 Temmuz'u itibarsızlaştırmak üzere provakatif bir konuşmaya imza attı. Yüzlerce şehit ve gazi verdiğimiz 15 Temmuz'un anısına düzenlenen özel oturumun CHP'li vekil tarafından sabote edilmesine diğer milletvekilleri sert tepki gösterdi. CHP'li vekilin 15 Temmuz'u itibarsızlaştırmaya çalışan konuşması esnasında AK Parti Milletvekilleri masalara vurarak CHP'li Özkoç'u protesto etti.

Bostancı'dan Özkoç'a cevap

CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'un sözlerinin ardından cevap için kürsüye çıkan AK Parti Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, CHP'li isme sert tepki gösterdi. 

"Konuşmayı yapan Sayın Engin Özkoç da olayları takip etmiştir. Bu alçak terör örgütünün hedefinde Sayın Cumhurbaşkanıydı. Beni üzen aynı gece burada bütün partilerden milletvekilleri vardı ve onlar demokrasiye sahip çıktı. Burada darbe direnen bütün partilerden milletvekillerini hatırlayın" diyen Bostancı, "Marmaris'e bir suikast timi gitmişti. Hedeflerinde sayın Cumhurbaşkanı vardı. Lütfen Marmaris'i hatırlayın. Sayın Engin Özkoç, sizin konuşmanız Marmaris'e paralel düşüyor, başka hiçbir yere değil." dedi. 

"Çok üzgünüm"

Bostancı, "Sayın Özkoç, Ergenekon ve Balyoz'dan bahsetti. O zamanlar yalanlarla, ihbarlarla bu işlerini yürüttüğünü söylüyordunuz. Aynı yöntemlerle 17/25 Aralık'ı gerçekleştirdiklerini sizin pozisyonunuzu da düşünmek lazım. Bu konuda kendiniz check etmeniz gerekiyor. Böyle bir günde gönül isterdi ki Meclis 15 Temmuz'un hatırasına sahip çıksın. Burada sahip çıkılacak olan darbeye ortak karşı duruştur. Farklı bir akılla, kesinlikle terör örgütünün ekmeğine yağ sürecek anlayışla bir tavır ve konuşma sergilenmiştir. Çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:43
  1. 15 Temmuz Özel Oturumu
  2. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  3. CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç
  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  5. AK Parti Milletvekili Mehmet Naci Bostancı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bayburt’ta şehitler için dualar edilerek kabirlerine karanfil bırakıldı
    1. Bayburt’ta şehitler için dualar..
    2. 15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal..
    3. "Nükleer anlaşmayı kurtarmak için..
    4. İzmir’de gece yolcularının sayısı..
    5. Manisa’da 5 katlı binanın çatısı alev..
    6. 15 Temmuz tişörtü giyen öğrenciler,..
    7. 15 Temmuz fotoğrafları su altında..
    8. Etiyopyalı gencin ölümüne neden olan..
    9. UEFA’dan Yılmaz’a görev
    10. Keçiörengücü arma değiştirdi
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik..
    12. Sivas'taki trafik kazası güvenlik..
    13. Ata, Ilıca’dan coşkuyla selamlanacak
    14. Hırvatistan'da Devlet Varlıkları..
    15. 15 Temmuz Şehitleri için Alaplı’da..
    16. Sinop'ta trafik kazası: 4 yaralı
    17. Sivasspor'un Bolu kampı
    18. 15 TemmuzDemokrasi ve Milli Birlik..
    19. Benzin ve motorin fiyatlarına zam kapıda
    20. TTB, TMMOB, EĞİTİM-SEN ve diğerleri;..
    21. Stevia şekeri | Hiçbir zararı..
    22. Beşiktaş’ın maç programı belli oldu
    23. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    24. Marmara’da haşere ile mücadele başladı
    25. Soldado Granada ile sözleşme imzaladı
    26. Hindistan'da beyin iltihabı salgını
    27. 15 Temmuz şehitleri Danimarka’da anıldı
    28. AK Parti heyetinden Başkan Er ve..
    29. Alanyaspor'un Düzce kampı başladı
    30. Bezuvar dağ keçileri sürü halinde..
    Zabıtaların balonuna el koyduğu çocuk gözyaşlarına boğuldu: Bırakın abi eve ekmek götüreceğim
    Zabıtaların balonuna el koyduğu çocuk gözyaşlarına boğuldu: Bırakın abi eve ekmek götüreceğim
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    Şifa kaynağı 10 kaplıca
    Şifa kaynağı 10 kaplıca

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”