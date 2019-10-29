CHP'li üyeler dava açtı! Ekrem İmamoğlu itiraz etti

AK Parti döneminde CHP'li Meclis üyelerinin İBB’ye açtığı imar davasına, bugün İmamoğlu yani İBB itiraz etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti yönetimdeyken bağış karşılığı plan değişikliği yaparak yasal hale getirdiği Bakırköy’deki Marmara Forum AVM’nin imar planları; istinaf mahkemesi tarafından şehircilik ilkelerine aykırı olduğu gerekçesi ile iptal edildi.

İmar planı değişikliği yaparak kaçak bölümlere af getirmesi karşılığında İBB’ye verilen ve bugün ek hizmet binası olarak kullanılan yapı da plansız kalmış oldu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “israf” olarak nitelediği, başkana özel 18 makam odasından en lüks olanı da bu binada bulunuyordu.

İBB'den itiraz

Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İBB’nin, Marmara Forum AVM’nin imar planlarına yönelik davada mahkemenin şehircilik ilkelerine aykırı olduğu gerekçesi ile iptal kararına karşı çıkması dikkat çekti.

Oysa, CHP’li Meclis üyeleri Nadir Ataman, Taner Kazanoğlu, Hüseyin Sağ'ın girişimiyle dava açılmış ve eski yönetimin “usulsüzlük” yaptığı öne sürülmüştü. Mahkeme İBB’den adeta CHP’li Meclis üyelerini karşısına alan bir hamle geldi.

İBB, mahkemenin kararına yönelik temyiz dilekçesinde imar planlarını ortadan kaldıran kararın iptalini istedi.