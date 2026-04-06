Erakçi'den ABD ve Siyonist İsrail'in alçak saldırılarına sert tepki: Saldırganlar çok yakında gerçek gücümüzü görecek
Dünya

Erakçi’den ABD ve Siyonist İsrail’in alçak saldırılarına sert tepki: Saldırganlar çok yakında gerçek gücümüzü görecek

Erakçi’den ABD ve Siyonist İsrail’in alçak saldırılarına sert tepki: Saldırganlar çok yakında gerçek gücümüzü görecek

Terör devleti İsrail ve sözde özgürlükçü geçinen küresel zorba ABD’nin, İran’ın en seçkin eğitim kurumu Şerif Teknoloji Üniversitesi’ni hedef almasına Tahran’dan zehir zemberek bir tepki geldi. Saldırıyı "Bilim dünyasına suikast" olarak niteleyen İran Dışişleri Bakanı Erakçi, bu barbarlığın cezasız kalmayacağını vurgulayarak; "Saldırganlar İran halkının gerçek gücüyle çok yakında tanışacak" sözleriyle açık bir gözdağı verdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ve İsrail'in ülkenin en prestijli üniversitelerinden Şerif Teknoloji Üniversitesi'ne düzenlediği saldırılara tepki gösterdi.

Erakçi, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, Şerif Teknoloji Üniversitesi'ne saldırının, dünyanın en iyi teknik ve araştırma üniversitelerinden biri kabul edilen ABD'deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nün (MIT) bombalanmasına eşdeğer olduğunu vurguladı.

İranlı Bakan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İsrail-ABD saldırganları İran'ın MIT'sini bombaladı. Bu, diğer üniversitelere yapılan saldırıların ardından geldi. 1400 yıl önce Hazreti Muhammed, bilginin uzak Ülker yıldız kümesinde bile bulunsa, İranlıların ona ulaşabileceklerini söylemiştir. Saldırganlar gücümüzü görecekler."

ABD ve İsrail'in dün akşam düzenlediği saldırılarda İran'ın en prestijli üniversitelerinden Tahran'daki Şerif Teknoloji Üniversitesi hedef alınmıştı.

İsrail'de ağır hasar: İran füzeleri Hayfa'yı vurdu
evet böyle bir hadis var ama 60 milyon türk iranda olduğu sürece asla birşey yapamassız
