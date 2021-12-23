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Ekonomi CHP'li Tunç Soyer İzmirlileri çileden çıkardı! O ücreti 5 TL'ye çıkardı
Ekonomi

CHP'li Tunç Soyer İzmirlileri çileden çıkardı! O ücreti 5 TL'ye çıkardı

Sürekli eğlence ve dans etmekten başka bir icraati görülmeyen CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmirli vatandaşları çileden çıkardı. Dolar düşmesine rağmen kurları bahane edip minibüs ücretlerine yüzde 25 zam yaptı, vatandaşlar isyan etti.

Yeniakit Publisher
2021-12-23 07:44:00 -
CHP'li Tunç Soyer İzmirlileri çileden çıkardı! O ücreti 5 TL'ye çıkardı

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi vatandaşları çileden çıkaran bir karara daha imza attı.

İzmir'de minibüs tarifelerine yüzde 25 zam gelirken, bugünden itibaren uygulanacak tarifenin ardından en düşük indi-bindi ücreti 4 liradan 5 liraya yükseltildi.

İzmir’de minibüs ücretlerine yüzde 25 zam gelirken, İzmir Minibüsçüler Odası Başkan Vekili Kader Atlı, daha önce alınan 1 TL’lik zam kararının bugünden itibaren geçerli olacağını ve yeni tarife ile birlikte indi-bindi ücretinin 4 liradan 5 liraya yükseldiğini açıkladı.

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Yorumlar

Coşkun

Adam dürüst, hırsız değil, belediyenin kaynaklarını ne olduğu belirsiz yandaşlara aktarmıyor. Açık şeffaf yönetiyor..Dansetmeyi hakediyor..İstanbulda,Ankara belediyelerinde AKP döneminde yapılanları (parsel parsel... .)siz daha iyi biliyorsunuz..değilmi..
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Yine döndük 70 li yıllara

Siz nediyorsunuz kur düştüde benzin düştümü hala aynı seviyede kur düşsede yüksek enflasyon var artık kabul edin kurla uğraşacagına enflasyonla uğraşsın birazda her malın fiyatı arttı kim fiyatları indiriyor hiç kimse inmeyecekte milletin agzına bal çalıp bir iki firmaya ceza kesmekle olmuyor
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