CHP'li Tunç Soyer İzmirlileri çileden çıkardı! O ücreti 5 TL'ye çıkardı
Sürekli eğlence ve dans etmekten başka bir icraati görülmeyen CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmirli vatandaşları çileden çıkardı. Dolar düşmesine rağmen kurları bahane edip minibüs ücretlerine yüzde 25 zam yaptı, vatandaşlar isyan etti.
CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi vatandaşları çileden çıkaran bir karara daha imza attı.
İzmir'de minibüs tarifelerine yüzde 25 zam gelirken, bugünden itibaren uygulanacak tarifenin ardından en düşük indi-bindi ücreti 4 liradan 5 liraya yükseltildi.
İzmir’de minibüs ücretlerine yüzde 25 zam gelirken, İzmir Minibüsçüler Odası Başkan Vekili Kader Atlı, daha önce alınan 1 TL’lik zam kararının bugünden itibaren geçerli olacağını ve yeni tarife ile birlikte indi-bindi ücretinin 4 liradan 5 liraya yükseldiğini açıkladı.