CHP'li Tunç Soyer belediyenin borçlarını esnafın cebinden ödeyecek!

Her ay içme suyu tarifelerine TÜİK'in açıkladığı ÜFE oranında zam yaparak İzmirliye Türkiye'nin en pahalı suyunu kullandırtan Soyer bu sefer de gözünü şoför esnafının cebine dikti. Soyer, 14 Haziran'daki belediye meclis toplantısında aldırdığı kararla taksiden servise, minibüsten bisiklete kadar ticari araç gruplarından belediye tarafından alınan çalışma izin belgesi (ruhsat) ve güzergah izin belgesi ücretlerine yüzde 10 bine yaklaşan oranlarda zam yapıldı. Zamdan aslan payını 2 yıllık lüks taksi çalışma izin belgesi aldı. Soyer, 30 lira olan bu ücreti tam yüzde 9 bin 900 artırarak 3 bin liraya çıkardı.

LAFA GELİNCE ESNAFIN YANINDAYIM DİYOR AMA…

2 yıllık minibüs çalışma izin belgesi ile 2 yıllık taksi çalışma izin belgesi ücretleri de 30 liradan yüzde 3 bin 223 artışla 1000 liraya yükseltildi. 2 yıllık S plaka çalışma izin belgesi ise, 45 liradan yüzde 2 bin 122 oranında artışla 1000 liraya çıkarıldı. 2 yıllık şoför tanıtım kartı bile 15 liradan yüzde 1567 artışla 250 lira yapıldı.

BİSİKLETÇİLERİ DE UNUTMADI

Seçim öncesi göreve geldiğinde makam aracı yerine bisiklet kullanacağını söyleyerek bisiklet dostu imajı veren Soyer, bisiklet plaka tescil ücretini 30 liradan 200 liraya, bisiklet çalışma izin belgesini de 15 liradan 75 liraya çıkardı.

'ZAM ORANLARI DÜŞÜRÜLMELİ'

Yüzde 9 bin 900'e varan zamlar İzmirli taksici, minibüs ve servis esnafını isyan ettirdi. Görüştüğümüz esnaf, Soyer'e ateş püskürüyor. Haklılar... Kamu alacaklarıyla ilgili 2022-2023 yılı yeniden değerleme oranının yüzde 123 olarak belirlendiğine dikkat çeken esnaf, "Devlet harçları da bu oranda artırılarak 2023 yılı için uygulanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi de 2023 yılı ilk 6 ayında söz konusu belge ücretlerini yüzde 50 civarında arttırmıştı. Dolayısı ile 2023 yılı kalan 6 ayında yapacağı fiyat güncellemesinin toplamının, yüzde 123 barajını aşmamasını bekliyorduk. Bu itibarla, alınan meclis kararının revize edilerek, mevcut ücretlerinin yüzde 123'ü tamamlanacak şekilde yeniden düzenlenmesini istiyoruz" dedi.

SÖZDE BİSİKLET DOSTU

Göreve geldiği ilk günlerde başkanlık konutuna çevirdiği Varyant'taki Şato Restoran'dan Konak Meydanındaki Belediye Sarayındaki makamına bisikletle gidip gelerek şov yapan Soyer zam furyasında bisikletçileri de unutmadı. Soyer, bisiklet plaka tescil ücretini 30 liradan 200 liraya, bisiklet çalışma izin belgesini de 15 liradan 75 liraya çıkardı.

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ATA: "RANDEVU ALDIK"

Yaşanan şok gelişme sonrası İzmir Esnaf ve Sanatkar Odaları Birlik Başkanı Yalçın Ata harekete geçti. SABAH'ın görüştüğü Ata oda başkanlarından ve esnaftan bu konuyla ilgili çok sayıda şikayet aldıklarını belirterek: "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den randevu aldık. Bugün kendisi ile görüşeceğiz. Görüşmede taksiden servise, minibüsten bisiklete kadar ticari araç gruplarından belediye tarafından alınan çalışma izin belgesi (ruhsat) ve güzergah izin belgesi ücretlerine yapılan fahiş zamları masaya yatıracağız." Dedi. Şimdi tüm gözler Ata ve Soyer'in yapacağı görüşmeye çevrildi.