CHP'li Toprak'tan İmamoğlu'na: Başarılıysan yine alırsın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında girdiği 12'nci seçimden de boynu bükük ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin tabanı ve seçmenlerden gelen 'istifa et' çağrılarına kulak tıkadı.

Partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nu kendi kişisel tercihleri doğrultusunda yeniden dizayn eden Kılıçdaroğlu'na İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu isyan bayrağı açtı. 'Topyekün değişim' çağrısı yapan İmamoğlu'na kapıyı kapatan Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında, "Önceliğim İstanbul" vurgusu yapıp "Ben ve asla ve asla bu halkın İstanbulluların oyu ile alınmış belediyeyi AK Parti'ye teslim edemem. Bunu kabul edemem" diye konuştu.

CHP'de değişim savaşı

"Genel Başkanlık şirket yönetmeye benzemez" diyerek İmamoğlu'na 'otur oturduğun yerde' mesajı veren Kılıçdaroğlu, "Bir kişinin iradesiyle değişim olmaz" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu ise bu sözlere, "Ben yılmam, genellikle yıldırırım. Yaşananlar canımızı sıkıyorsa artık bunun sona erme vakti gelmiştir diye düşünüyorum. Mutlaka değişim zamanı" ifadeleriyle yanıt verdi.

İmamoğlu'na olay gönderme

Parti içerisindeki kavgaya CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak da dahil oldu. Toprak, isim vermeden İmamoğlu'nu hedef alıp, "Belediye başkanları başarılıysa kendi belediyelerini bir kez daha alırlar" ifadelerini kullandı.

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Diken'e konuşan Toprak, "Bugün değişim adı altında yürütülen tartışma, kısır ve kişiler üzerinden sürdürülen bir tartışma halini almıştır. Bunun partinin faydasına olacağına inanmıyorum." dedi.

"DSP örneğine iyi baksınlar"

Sözlerinin devamında değişim çağrılarına tepki gösteren CHP vekili şunları söyledi:

"Değişim derken, biz bunu ortak akılla yönetemez, doğru temellere ve paradigmaya oturtamazsak parti karpuz gibi ikiye bölünür ve kurultaylar partisi olur. CHP’de bir ara dönem yaşanır bu da partiye zarar verir. Dayatmayla değişim diyenler yakın zamandaki DSP örneğine iyi baksınlar. "

Tezcan'a da tepki geldi

Toprak aynı zamanda, üç gün önce partide ‘köklü bir reforma ihtiyaç olduğunu’ söyleyen CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’a da tepki gösterdi. Toprak, “Tamam da kardeşim sen de o kurulun üyesiydin. Niye çıkıp o gün bunu söylemedin?” dedi.