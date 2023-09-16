  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bunların kafası değişmez! Skandal açıklama...

ABD'den skandal iddia! Türkiye'den sert tepki: 'İnsan ticareti' iddialarını reddediyoruz duyurusu!

Camide içki içip fotoğrafını paylaşan alçak yakalandı!

Emekli maaşı zammı son durum 2023, Türkiye açıklaması: Emekliye zam gelir mi, emekli ödenmesi ne zaman verilecek? AK Parti’den açıklama

Ve Mehmet Ceyhan sahnede! 'Aşı olun'

Yeni Hyundai KONA Elektrik modeli! Hedef: Türkiye'nin de bulunduğu 40'tan fazla ülkeye gidecek, artış gösterecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Gelir düzeyine göre vergi ödenmesini hedefliyoruz!

ABD'den flaş Türkiye açıklaması

Tarlada hayvanları otlatırken buldu! Baş ağrısını geçiriyor diye iddia edilen şeyi satışa koydu: Tam 5 milyon TL

MMU KAAN dengeleri bozacak! Erdoğan-Edward görüşmesi: şirketler grubu teklif vermiş artı savaş gemisi inşa ediliyor!
Gündem CHP'li Tepebaşı Belediyesindeki rüşvet skandalında yeni gelişme
Gündem

CHP'li Tepebaşı Belediyesindeki rüşvet skandalında yeni gelişme

Yeniakit Publisher
2023-09-16 10:02:00 -
CHP'li Tepebaşı Belediyesindeki rüşvet skandalında yeni gelişme

CHP'li Ahmet Ataç'ın başkanlığını yaptığı Tepebaşı Belediyesindeki rüşvet skandalında yeni bir gelişme yaşandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Tepebaşı Belediyesinde memur olarak görev yapan bazı kişilerin vatandaşlardan rüşvet aldığı iddiasıyla ihbar ve şikayetlerde bulunulduğu bildirildi.

Söz konusu şikayetlerle ilgili olarak, "rüşvet almak ve rüşvet almaya aracılık etmek" suçu kapsamında şüpheli kişilerle ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belediye çalışanı A.A, Ö.U. ile S.A. isimli şüpheliler Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadelerinin ardından 'rüşvet almak ve rüşvet almaya aracılık etmek' suçundan tutuklanmaları talebi ile nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildikleri, hakimlikçe yapılan sorgularının ardından A.A. ve Ö.U. isimli şüpheliler hakkında tutuklama kararı verildiği, S.A. isimli şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verildiği, soruşturman tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürüldüğü, kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İdam edin artık bunları! İstanbul'da tek tek enselendiler
İdam edin artık bunları! İstanbul'da tek tek enselendiler

Gündem

İdam edin artık bunları! İstanbul'da tek tek enselendiler
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Rize'de hareketlilik! Deniz yüzeyinde petrole rastlandı
Rize'de hareketlilik! Deniz yüzeyinde petrole rastlandı

Gündem

Rize'de hareketlilik! Deniz yüzeyinde petrole rastlandı

Yaptıklarını duyan 'idam' çağrısı yaptı
Yaptıklarını duyan 'idam' çağrısı yaptı

Gündem

Yaptıklarını duyan 'idam' çağrısı yaptı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tüm gözler Türkiye'nin savunma sanayii alanında: 30 bin saati geride bıraktı, hızı belli oldu! Havacılık tarihinde bir ilk
Teknoloji

Tüm gözler Türkiye'nin savunma sanayii alanında: 30 bin saati geride bıraktı, hızı belli oldu! Havacılık tarihinde bir ilk

Türkiye’nin ilk milli insansız hava araçlarını üreten Baykar’ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar AKINCI Projesi kapsamında Bayka..
15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında flaş gelişme!
Gündem

15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında flaş gelişme!

Yargıtay'ın kısmen bozma kararının ardından tekrar görülen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında 47 kişiye beraat kararı çıktı...
Tarlada hayvanları otlatırken buldu! Baş ağrısını geçiriyor diye iddia edilen şeyi satışa koydu: Tam 5 milyon TL
Aktüel

Tarlada hayvanları otlatırken buldu! Baş ağrısını geçiriyor diye iddia edilen şeyi satışa koydu: Tam 5 milyon TL

Muş'ta yaşayan 17 yaşında olan Habil Bardakçı hayvanları otlatırken tarlada gizemli bir taş buldu… Meteor olduğunu iddia ettiği taşı, satışa..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23