  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Altay Tankı'na 1500 beygirlik yerli motor

Ülke şokta! Devlet Başkanı'nın oğlu kara para aklamaktan tutuklandı

Neredesiniz rant iftirası atanlar! 2021'de yanan 60 bin hektarlık ormanın tamamı yeşillendirildi

Bayraktar TB2 İHA 5 noktada konuşlandırıldı! Baykar tek tek açıkladı

CHP yine bildiğiniz gibi... Nafaka zulmünün sürmesini istiyor!

Enerji şirketinden olay çıkış: Büyük müjde, şok eden hamle! Kolları sıvadılar, İHA ve SİHA'lara takılabilir

TUSAŞ kardeş ülke ile akıllı bomba, füze yaptı: Peş peşe şimşek gibi uçtu, ilk testini geçti! O müthiş başarı

Aradan yıllar geçti ama hala bilmeyenler var! Osmanlı padişahları ile ilgili ilginç detay

O alçaklık bardağı taşırdı! Hakan Fidan'dan flaş hamle! Apar topar harekete geçti

Prof. Dr. Ali Erbaş: Daha çok hafız yetiştirmeliyiz!
Siyaset CHP'li Tekin'den Önder Sav'a sert tepki
Siyaset

CHP'li Tekin'den Önder Sav'a sert tepki

Yeniakit Publisher
2023-07-30 02:04:00 -

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav'ın sözlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet eden Sav, "Ben CHP'nin hırpalanmasını, yaralanmasını istemem. Sayın Kılıçdaroğlu 3 yıldan fazla görev yapamayacağı için, yapılması gereken Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi, Parti Meclisi'nin genel başkan yardımcılarından birini seçerek 45 gün içinde genel kurula gitmesi gerekir. Hukuk dolanılarak siyaset olmaz. Hukuk neyse onun çerçevesinde olmak durumundayız." ifadelerini kullanmıştı.

CHP'li Gürsel Tekin, eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav'ın sözlerine TV100'de katıldığı canlı yayında cevap verdi.

Tekin, ''Herkes istifa isteyebilir ama yargıyı tarif etmesi Sayın Sav’a yakışan bir tavır değildir, insanlar kendi partisini ihbar etmez" diyerek tepki gösterdi.

Tekin şu ifadeleri kullandı:

Hukuken genel başkanın görevi bitmişse genel başkan yardımcısının bitmemesi olabilir mi böyle bir hukuksal sorun varsa, kaldı ki hiçbir hukuksal sorun yok, kurultay takvimi başlamıştır önümüzdeki günlerde büyük kurultay yapılacaktır. Herkes istifa isteyebilir ama yargıyı tarif etmesi Sayın Sav’a yakışan bir tavır değildir, insanlar kendi partisini ihbar etmez.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23