CHP’li Tanju Özcan’ın Bolu’daki uygulamasına tepki yağıyor CHP’li Özcan insanlıktan nasibini almamış

Hasan Eğrigöz Ankara

Yerel seçimler öncesi ‘Bolu’da Suriyeli görmek istemiyoruz’ diyen, belediye başkanlığını kazandıktan sonra ilk ırkçı ‘hizmeti’ni Suriyelilere verilen yemeği keserek yapan CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, şimdi de kentte yaşayan yabancı uyruklu kişilerin su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapılacağını açıklamasıyla tepkiler çığ gibi büyüdü.

CHP’li Tanju Özcan’ın yaptığının her türlü insan haklarına aykırılık teşkil ettiğini ifade eden TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, “Bu bir akıl tutulması. Yani aynı sokakta, aynı apartmanda birlikte yaşayan insanlar arasında böyle bir ayrımcılığa gitmek, bir insan hakları sorunu. Türkiye bunu haketmiyor. Bu bir ırkçılık, bu bir kafatasçılık, bu bir düşmanlık. Bu çağda Türkiye gibi bir coğrafyada tarihinden ve geçmişinden tevarüs ettiği değerlerden bu kadar uzak bir zihniyetteki yapının, kişinin hâlâ bulunması, millet adına siyaset yapması ve bir şehri yönetmek gibi bir konumda bulunan insanın bunu yapması akıl tutulması, kabul edilebilecek bir şey değil. Bu her türlü insan hakları tarafından korunan haklara da aykırılık teşkil ediyor. ‘Bunun bir ötesi ne olabilir?’ diye düşünmek lazım” şeklinde konuştu.

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Başkanı Abdullah Resul Demir de, “Tanju Özcan hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Çünkü bu tür suç duyuruları artık yargıda karşılığını buluyor. Aksi takdirde bu kişiler bu tür söylemlerine devam edecektir. Tanju Özcan’ın söylemiş olduğu şeyin her ne kadar kendisini hukukçu olarak beyan etse de konuşmasında, hukukla bağdaşmıyor. Anayasa’nın 10 maddesinde, ‘Herkes dil, din, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç ayrım gözetmeksizin kanun önünde eşittir’ diyor ve aynı Anayasa’nın 10. maddesinin son fıkrasında, ‘Devlet organları, idare makamı kabul edilir. Tanju Özcan, Anayasa’ya aykırı davranmıştır. Belediyeler bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadır’ diyor. Dolayısıyla bu söylemiş olduğu şey CHP’nin kendi içerisinde söylemiş olduğu gibi Anayasa’ya aykırıdır. Aynı yapmış olduğu işlemin sıkıntısı idari olarak hukuka uygun olmadığı gibi, cezai anlamda da bir suç unsurudur. Bir kişinin kamuya arz edilmiş belli bir hizmetten yararlanmasını dini, dili, ırkı ve benzer sebeplerle engellemek ceza içeriyor TCK’ya göre” ifadelerini kullandı.

Hukuk buna izin vermeyecek

AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın ise, CHP’li Özcan’ın yabancı uyrukluların faydalandığı bazı belediye hizmetlerine zam yapılacağına yönelik görüşlerine ilişkin, “Sayın Tanju Özcan’ı akla, mantığa ve vicdana davet ediyorum. Yapamayacağı şeylerin sözünü vermesin. Bunların uygulanmasına ne vicdan ne de hukuk izin vermeyecek.” dedi.

