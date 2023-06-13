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Gündem CHP'li Tanju Özcan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup
Gündem

CHP'li Tanju Özcan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

Yeniakit Publisher
2023-06-13 18:47:00 - 2023-06-13 19:05:51
CHP'li Tanju Özcan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

Seçimleri kazanması durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heykelini dikeceğini söyleyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Erdoğan'a mektup yazarak kendisinden muvafakat istediğini açıkladı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, seçimlerden önce yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden kazanması durumunda Bolu'nun en çok görünen noktasına Erdoğan'ın heykelini dikeceğini söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlanan seçimlerin ardından bir açıklama daha yapan Tanju Özcan, sözünü tutacağını belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazdı

Gözler Bolu'da yapılacak Erdoğan heykeline çevrilmişken, Tanju Özcan Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Yaşayan birinin heykelinin yapılabilmesi için söz konusu kişiden muvafakat alınması gerektiğini belirten Özcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazdığını belirtti.

"Heykelinin dikilmesi için kişiden muvafakat alınması lazım"

Özcan, şunları söyledi:

"Recep Tayyip Erdoğan'a seçimden önce bir tweet attım, atmaz olaydım… Laf delikanlının ağzından bir kere çıkar. Fakat mevzuata göre yaşayan birinin heykelinin dikilmesi için kişiden muvafakat alınması lazım. Ben de sözümü tutabilmem için Sayın Cumhurbaşkanı'na mektup yazdım ve kendisinden muvafakat istedim."

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