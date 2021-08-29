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Siyaset CHP'li Tanju Özcan kendini genel başkan sanmaya başladı
Siyaset

CHP'li Tanju Özcan kendini genel başkan sanmaya başladı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan aşırı gaza gelmenin verdiği yapay havayla CHP Genel Başkanı gibi davranmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-29 16:54:00 -
CHP'li Tanju Özcan kendini genel başkan sanmaya başladı

 yeniakit  Ankara 

Sığınmacılar üzerinden yürüttüğü ırkçı söylemlerle gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kendi partisi de dahil bütün partilere sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda açtı ağzını yumdu gözünü.

Özcan paylaşımında, "Ülkem sığınmacı istilasına uğradı, Parlementonun işlevi kalmadı. Gençler işsiz. Esnaf çaresiz. Hükümet beceriksiz. Buna karşın muhalefet yarım ağız erken seçim çağrısı yapıyor. Samimi iseniz ülkenin bekası için Sine-i Millete dönün! MEVZU VATANSA KOLTUK TEFERRUATTIR!" İfadelerini kullandı.

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