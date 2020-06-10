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Gündem

CHP'li Tanal'dan tepki çeken hareket

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) CHP'li Mahmut Tanal'ın yaptığı hareket tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 03:04:00 -

Meclis'te mahalle bekçileri kanunu görüşülürken CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in yavaş oy kullanma protestosuna sinirlenen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz Özel'e yumruk attı.

Sonrasında Meclis'te kısa süreli bir gerginlik yaşanırken CHP'li Mahmut Tanal'ın protesto amacıyla çekmeceyi sertçe açıp kapaması tepkiyle karşılandı. AK Partili Bülent Turan, Tanal'a sert tepki gösterdi.

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