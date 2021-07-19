CHP'li Tanal'a AK Partili başkandan cevap: Dön yüzünü acze düşen İstanbul'a bak!
Devamlı olarak Şanlıurfa'yı hedef alan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'a cevap AK Partili Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'den geldi.
HASAN EĞRİGÖZ ANKARA
Oturduğu yerden sürekli Şanlıurfa'nın içişlerine karışan, olmadık sözde sıkıntıları gündeme getiren CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'a AK Partili Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'den 'sivrisinek' cevabı geldi.
AK Partili Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'den, CHP'li Mahmut Tanal'a, "Sivrisinekle mücadelede bile acze düşen İstanbul'a dönün yüzünüzü" diyerek, Istanbul'un sıkıntıları ile ilgilenmesi çağrısında bulundu.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi sivrisinekle mücadele için halkı seferberliğe davet etmiş. 'Gelin sivrisinekle hep birlikte mücadele edelim' demiş. Sivrisinekle mücadelede bile acze düşen İstanbul'a dönün yüzünüzü Mahmut Tanal" ifadelerini kullandı.