CHP'li Şükrü Sözen'in komşuları insanlarla alay etti! AK Parti iktidarını yangın sürecini siyasallaştırmakla suçladılar

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Manavgat'taki orman yangınında Kalemler Mahallesi'nde neredeyse tüm evlerin kül olmasına rağmen Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in mahalleyi yakan alevlerden kendi villasını koruması, kamuoyunda tepkilere sebep olmuştu. Sözen gelen tepkilerden sonra dairesinin bulunduğu Sözen Park Konutları çevresinde yer alan iş makineleriyle ilgili, "Orada yapılan kuru ot temizliği, belediyenin rutin 'alan temizleme' çalışmasıdır." ifadelerini kullanmış ve bu açıklaması tepkileri daha da arttırmıştı.

Tıpkı CHP'li Sözen gibi insanlarla alay ettiler

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, son çare olarak komşularını konuşturdu. Hazırlanan videoda konuşan bir kadın da tıpkı savunduğu Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen gibi insanlarla alay etti. Videodaki Sözen'in komşusu olduğu belirtilen kadın, orman yangınlarının başladığı ilk günden beri, Türkiye'nin topyekün olduğu acıyı siyasallaştırıp, AK Parti iktidarını hedef alan muhalefet partilerine karşın, iktidarı 'süreci siyasallaştırmakla' suçladı.

Şükrü Sözen'i aklamak için konuşturulan komşularından yaşlı kadın ilgili kısımda şunları söyledi:

"Ben de yangınzedeyim. Ben de o ateşlerin içinden geçtim. O cehennemi yaşadım. Bırakın siyaseti artık. Gerçekten bırakın. Herkese hepimize ihtiyacımız var. Bizim için, CHP, MHP, AKP hiç fark etmez."

'Siyaset zamanı değil'

"Şu an birlik zamanı. Ben kimseyi korumak amacıyla söylemiyorum. Hiçbir partiyi de korumuyorum. Ama gerçek şu ki bu adam (Şükrü Sözen) evimi son anda yanmaktan kurtarmış. Kendini alevlere atarak kurtarmış. Ben sadece bunu biliyorum. Lütfen artık siyaseti bırakın. Bunun zamanı değil."