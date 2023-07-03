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Medya CHP'li sözde sanatçı Berna Laçin çok fena saçmaladı! Hadi git işine be kadın
Medya

CHP'li sözde sanatçı Berna Laçin çok fena saçmaladı! Hadi git işine be kadın

Yeniakit Publisher
2023-07-03 11:23:00 -
CHP'li sözde sanatçı Berna Laçin çok fena saçmaladı! Hadi git işine be kadın

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, “Türkiye solunun kanaat önderi” diyerek ti’ye aldığı Berna Laçin’in Fransa'daki eylemlerle ilgili yorumuyla dalga geçti.

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, “Türkiye solunun kanaat önderi” diyerek ti’ye aldığı Berna Laçin’in Fransa'daki eylemlerle ilgili yorumuyla dalga geçti. Altınok, “Fransız’ın eylemi bile bir başka değil mi Berna Hanım?” başlıklı yazısında özetle şunları kaydetti:

“Türkiye solunun kanaat önderlerinden Berna Laçin Fransa'daki eylemleri yorumluyor:
"Solcular protesto yaparken sağcılar karışmıyor bekliyor. Sağcılar yaparken solcular oturuyor izliyor. Bizim kavramamız da içselleştirmemiz de çok zor”. ”

 
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