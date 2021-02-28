CHP’li Şişli’den göstermelik söyleşi
Akit’in 20 Şubat’ta manşetten verdiği ‘Şişli Belediyesi’nden İmamoğlu tipi soygun’ haberi sonrası belediye harekete geçmek zorunda kaldı. CHP’li belediye, 10-15 Şubat 2021 tarihleri arasında Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde “online” yani “canlı” olarak yayınlaması için ihaleye çıktığı etkinliği, gecikmeli de olsa belediyenin resmi YouTube kanalında yayınlamak zorunda kaldı.
İhale şartnamesine uyulmayan vurgun etkinliğinin banttan yayınlanan ilk bölümü haberimizden sonra yalap şalap bir şekilde çekildiği, davet edilen sanatçıların zoraki sohbetlerine ve abartılı kahkalarına da yansıdığı görüldü.
Sohbet yapmak için para ödemişler
CHP’li Şişli Belediyesi Başkanı Muammer Keskin’in talimatıyla gerçekleşen adrese teslim ihalede, “Sanatçılarla Online Sohbetler” isimli 5 günlük hizmet bedeli için 301 bin 900 lira ödenmiş, program belirtilen tarihte gerçekleştirilmemişti. Akit’in haberinden sonra harekete geçen CHP’li belediye, etkinliğin 27-28 Şubat 2021 ve 6-7 Mart 2021 tarihlerinde belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşılmasının planlandığını açıklamıştı.