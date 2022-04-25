CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na da gıkını çıkarsana Meral Akşener! Bu hadsizliği neden kınamıyorsun?

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, 1915 sözde Ermeni Soykırımı’nın tanınması için TBMM'ye kanun teklifi vermiş, bu teklif tepkiyle karşılanmıştı.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan skandal destek

Garo Paylan'a tepkiler sürerken, bu sefer CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu provokasyona yeltendi. Tanrıkulu, 24 Nisan 1915 olaylarıyla ilgili olarak sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Tanrıkulu, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"107 yıl önce 24 Nisan 1915'te yüzlerce Ermeni aydını İstanbul'da gözaltına alınıp, Çankırı, Ayaş, Ankara'ya sürüldü ve zorla kaybedildi. Kötülüğün miladı ile olan bu tarihle yüzleşmeden gerçek adalet sağlanamaz."

HDP'li Paylan'ı kınadı, CHP'li Tanrıkulu'nu görmezden geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın "sözde Ermeni soykırımının tanınması teklifi"ni kınadı.

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "TBMM'ye verdiği sözde soykırım teklifiyle milletimizin başını yere eğdirmeye kalkan hadsizliği şiddetle kınıyorum. Büyük Türk milletinin gurur duyulacak bir tarihi vardır. Bizler burada oldukça, hiçbir kirli ajanda bu gerçeği değiştiremez." ifadelerini kullandı.

Akşener, HDP'li Paylan'ı kınarken CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na karşı sessizliğini koruması dikkat çekti.