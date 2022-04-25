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Siyaset CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na da gıkını çıkarsana Meral Akşener! Bu hadsizliği neden kınamıyorsun?
Siyaset

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na da gıkını çıkarsana Meral Akşener! Bu hadsizliği neden kınamıyorsun?

HDP’li Garo Paylan’ın 24 Nisan 1915’e yönelik skandal kanun teklifinin tepkiler çığ gibi yükselirken bir paylaşım da CHP’li Sezgin Tanrıkulu’ndan geldi. HDP'li Garo Paylan'a sözde tepki gösteren ve "Bizler burada oldukça, hiçbir kirli ajanda bu gerçeği değiştiremez" ifadeleriyle şov yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na sessiz kaldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-25 05:20:00 -
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na da gıkını çıkarsana Meral Akşener! Bu hadsizliği neden kınamıyorsun?

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, 1915 sözde Ermeni Soykırımı’nın tanınması için TBMM'ye kanun teklifi vermiş, bu teklif tepkiyle karşılanmıştı.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan skandal destek

Garo Paylan'a tepkiler sürerken, bu sefer CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu provokasyona yeltendi. Tanrıkulu, 24 Nisan 1915 olaylarıyla ilgili olarak sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Tanrıkulu, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"107 yıl önce 24 Nisan 1915'te yüzlerce Ermeni aydını İstanbul'da gözaltına alınıp, Çankırı, Ayaş, Ankara'ya sürüldü ve zorla kaybedildi. Kötülüğün miladı ile olan bu tarihle yüzleşmeden gerçek adalet sağlanamaz."

HDP'li Paylan'ı kınadı, CHP'li Tanrıkulu'nu görmezden geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın "sözde Ermeni soykırımının tanınması teklifi"ni kınadı.

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "TBMM'ye verdiği sözde soykırım teklifiyle milletimizin başını yere eğdirmeye kalkan hadsizliği şiddetle kınıyorum. Büyük Türk milletinin gurur duyulacak bir tarihi vardır. Bizler burada oldukça, hiçbir kirli ajanda bu gerçeği değiştiremez." ifadelerini kullandı.

 

Akşener, HDP'li Paylan'ı kınarken CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na karşı sessizliğini koruması dikkat çekti.

 

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Yorumlar

Çelik

Meral hanım matruşka bebekler gibi her gün değişik bir bebek şekline giriyor.Chpkk ile öylesine kanka oldularki chpkk,dan daha chp,li.Belki sezgin pkksever kulunun yüzünde Rabbi Yesir görmüştür
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