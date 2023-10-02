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Gündem CHP'li Seyhan ve Çukurova belediyelerine yönelik yolsuzluk operasyonunda flaş gelişme!
Gündem

CHP'li Seyhan ve Çukurova belediyelerine yönelik yolsuzluk operasyonunda flaş gelişme!

Yeniakit Publisher
2023-10-02 22:10:00 - 2023-10-02 22:58:55
CHP'li Seyhan ve Çukurova belediyelerine yönelik yolsuzluk operasyonunda flaş gelişme!

Adana’da CHP'li Soner Çetin yönetimindeki Çukurova Belediyesi ile CHP'li Akif Kemal Akay yönetimindeki Seyhan belediyelerine düzenlenen “imarda usulsüzlük, rüşvet ve resmi belgede sahtecilik” operasyonunda 13 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adliyeye sevk edilen 34 kişiden 17'si ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Öte yandan 3 zanlıya da ev hapsi cezası verildi.

3 farklı suçtan soruşturma!

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesine bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ve Çukurova belediyeleri hakkında yürütülen ‘rüşvet’, ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘imar yolsuzluğu’ soruşturması çerçevesinde 61 kişiyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından harekete geçen ekipler, kişilerin adresleri ile belediye binalarına 29 Eylül’de şafak vakti operasyon düzenledi.

60 kişi gözaltına alındı!

Operasyonda, aralarında Çukurova Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Ali A., eski imar müdürü Hasan U., Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Z., imar müdürleri ve çok sayıda belediye çalışanının da olduğu 60 şüpheli gözaltına alındı.

Suçtan elde edilen mal varlığı çerçevesinde değerlendirilen 112 taşınmaz ile 37 araca da tedbir kararı uygulandı. Adreslerdeki aramalarda ise 1 kilo 980 gram has altın, 1 kilogram gümüş külçesi, 4 milyon 100 bin lira değerinde ziynet eşyası, 11 bin 370 dolar, 5 bin 700 euro ve 17 bin 50 TL ile 1 tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 26’sı savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Aralarında Çukurova Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Ali A., eski imar müdürü Hasan U., Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Z.’nin de bulunduğu 34 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 17’si adli kontrol şartıyla 3’ü ev hapsi cezası alırken aralarında eski Çukurova Belediye Başkan Yardımcısı Ali Arslanoğlu’nun da bulunduğu 13 kişi tutuklanarak cezaevine görüldü.

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