CHP’li Serdar Sandal, dur durak bilmiyor

İzmir’in Bayraklı ilçesinde üç seçim ofisini birden açan, yaklaşık 5 kilometre yol yürüyerek yüzlerce esnafı ziyaret eden CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı Serdar Sandal, vatandaşlarla tek tek sohbet etti.

CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı Serdar Sandal, Gümüşpala’da hem vatandaşlardan hem esnaftan yoğun ilgi gördü. Nafiz Gürman Mahallesi ve Gümüşpala seçim ofislerinin açılışlarının ardından Ersin Saçlı’nın CHP adına kurduğu büroyu açan Sandal, Bayraklı’da toplumun tüm kesimlerinin CHP çatısı altında kenetlendiğini söyledi.

CHP Seçim ofisinin açılışında konuşan Sandal, Bayraklı’da Millet ittifakı’nın halk ittifakına dönüştüğünü söyledi. Sandal şöyle konuştu:

"Biz millet ittifakı olarak çıktığımız yolda halk ittifakını gerçekleştirmiş olduk. Adalet ve Kalkınma Partisi’ne gönül veren birçok arkadaşımız bugün bizimle. MHP’ye gönül veren birçok arkadaşımız bugün bizimle. Bu büro da bu anlamda çok özel bir büro. Ersin Saçlı arkadaşımı kutluyorum. Milliyetçi tabandan gelen bir arkadaşım. Bu büro Adalet ve Kalkınma Partisi’nin bir bürosuydu. Ersin kardeşim de halk ittifakına dahil oldu. Bizlerle olması bizi mutlu ediyor, onur veriyor, güç veriyor. İnanıyorum ki bu kentte artık kimse kimseyi kimliğinden, siyasal görüşünden ya da farklı meselelerden dolayı ötekileştirip, hizmeti geri plana itmeyecek. Hepimiz artık biriz, hepimiz kardeşiz. Kentin sorunları hepimizin sorunları, insanın sorunu hepimizin sorunu. Bütün dertlere derman olmak için tüm arkadaşlarımla 7 gün 24 saat çalışmaya söz veriyorum."

Adaylar açıklandıktan sonra Serdar Sandal’ı da takip etmeye başladıklarını ve duruşunu, vizyonunu çok beğendiklerini dile getiren Ersin Saçlı da, "Biz bu büroyu Cumhur İttifakı adına açmıştık; ama bizimle ilgilenmediler. İkinci sınıf vatandaş gibi gördüler. Bu arada biz Serdar Sandal’ı takip ettik. Duruşunu gördük, vizyonunu beğendik. Açıklamalarını dinledik. Baktık ki çok daha samimi ve kimseyi ötekileştirmeden çalışıyor. O zaman biz de CHP’nin 6 okunu burada dalgalandıralım dedik" diye konuştu.