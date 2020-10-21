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Aktüel CHP'li Sarıbal'dan arpa, buğday ve mısırda gümrük vergisinin sıfırlanmasına tepki:
Aktüel

CHP'li Sarıbal'dan arpa, buğday ve mısırda gümrük vergisinin sıfırlanmasına tepki:

"Bu karar, 'Biz ülkemizin ihtiyaç duyduğu yeterli miktarda buğday, mısır, arpa konusunda çaresiziz, mecburen gümrük duvarlarını kaldırdık' demektir"

Yeniakit Publisher
2020-10-21 15:13:29 -
CHP'li Sarıbal'dan arpa, buğday ve mısırda gümrük vergisinin sıfırlanmasına tepki:

TBMM (AA) - CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, arpa, buğday ve mısırda 2021'e kadar gümrük vergilerinin sıfırlanmasına ilişkin, "Bu karar, 'Biz ülkemizin ihtiyaç duyduğu yeterli miktarda buğday, mısır, arpa konusunda çaresiziz, mecburen gümrük duvarlarını kaldırdık' demektir." değerlendirmesinde bulundu.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bugünü tarihin kara günlerinden biri olarak gördüğünü belirterek, Türkiye'nin tarımda hep kötüye gittiğini öne sürdü.

Kötüye gidişe karşı bir önlem alınmadığını savunan Sarıbal, şimdi de sıfır gümrükle ithalat izni verildiğini söyledi. Sarıbal, şöyle konuştu:

"Paranız olsa bile ekmek ve un bulamayacağınız tarihsel bir sürece gidiyoruz. Bu kararın adı çok nettir. 'Biz ülkemizin ihtiyaç duyduğu yeterli miktarda buğday, mısır, arpa konusunda çaresiziz, mecburen gümrük duvarlarını kaldırdık' demektir. Bu yine 18 yıllık tarım politikasının çöktüğünün, çürüdüğünün temel adıdır. Yine bu, kış aylarının çok daha zor geçeceğini, yıl başından sonra ihraç etmek için bile buğday, arpa, mısır bulunamayacağından dolayı özel sektöre 'Gidin alın, depolarınızı stoklayın' demektir. Bu, 'Bizim üretimimiz yeterli, stoklarımız dolu' diyen iktidar ve sözcülerinin yalanının deşifre olma kararıdır. Bu, 18 yıldır bu ülkeyi yönetenlerin ülkeyi yabancı tekellere teslim ettiklerinin açık ifadesidir."

Sarıbal, sahte içkiden 1,5 ayda 100 kişinin öldüğüne de işaret ederek, alkollü içkilere yapılan zamların sahte içki üretiminin sebeplerinden biri olduğunu söyledi.

Süt üreticilerinin de sıkıntılarına değinen Sarıbal, süt para etmediği için çiftçinin ineklerini kesime gönderdiğini ifade etti.



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