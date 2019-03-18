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CHP’li Sandal: "Biz Bayraklı’da tüm yurttaşlarımızın gönlüne yazıldık"

Bayraklı’da kimseyi ayırmadan toplumun tamamını kucaklayan demokratik bir seçim çalışması sürdürdüklerini belirten CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı Serdar Sandal, buna karşın son günlerde CHP’ye yönelik saldırılarının dozunun giderek artmasına tepki gösterdi.

18 Mart 2019 Pazartesi 10:24
CHP’li Sandal: "Biz Bayraklı’da tüm yurttaşlarımızın gönlüne yazıldık"

Bayraklı’da kimseyi ayırmadan toplumun tamamını kucaklayan demokratik bir seçim çalışması sürdürdüklerini belirten CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı Serdar Sandal, buna karşın son günlerde CHP’ye yönelik saldırılarının dozunun giderek artmasına tepki gösterdi. Sandal, "Afişlerimizi yırtsan da, duvarlardan indirsen de sen de çok iyi biliyorsun ki biz Bayraklı’da tüm yurttaşlarımızın gönlüne yazıldık. Gücünüz yetiyorsa gelin bizi yurttaşlarımızın gönlünden silin" dedi.


CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı Serdar Sandal, Çay Mahallesi’nde pazarcı esnafıyla kahvaltıda buluştu, Çiçek Mahallesi ve Soğukkuyu seçim ofislerini hizmete açtı, Bayraklı ve Alpaslan’da esnafla buluştu. Bayraklı esnafının düzenlediği eğlencede horon tepen ve halay çeken Sandal ayrıca, Mehmet Ekin ve Seran Gül çiftinin nişan törenine katıldı. Seçim ofislerinin açılış töreninde konuşan Sandal, son günlerde Bayraklı’da CHP’ye yönelik saldırılara değinerek şunları söyledi:


"Bayraklı’da demokratik bir ortamda seçim kampanyamızı sürdürmeye çalışıyoruz. Çok güzel bir kardeşlik ortamı yakaladık. Aslına bakılırsa biz seçimi kazanalı çok oldu. Artık seçimi kazanma değil, tarihi fark atma peşindeyiz. Rakip siyasi bloğun oy oranını Bayraklı’da yüzde 30’ların da altına düşüreceğiz; ama birileri bu durumdan belli ki çok rahatsız. Her gün bilboardlarımızı kesiyorlar, üzerlerini boyuyorlar. Afişlerimizin üzerine başka afişler yapıştırıyorlar. Gençlerimizin önünü çeviriyorlar. Demir sopalarla dövüyorlar. Biz sizden korkar mıyız hiç. Feriştahınız gelse bir adım geri atmayız; ama biz sizin çizdiğiniz senaryonun sonucunu size armağan etmeyeceğiz. Çatışmayacağız, kavga etmeyeceğiz. Adalet ve Kalkınma Partili yurttaşlarımıza da MHP’li yurttaşlarımıza da yaptığımız ziyaretleri sürdüreceğiz. Hiçbir ayrım gözetmeden tüm yurttaşlarımızı kucaklayacağız. Size en güzel yanıtı Bayraklı halkı sandıkta verecek. Sen bizden bir yanıt istiyorsan biz senin yönteminle değil, sana sandıkta en iyi dersi bu millet verecek" dedi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 10:24
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