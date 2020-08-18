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Aktüel CHP'li Öztunç: "Yanan ormanlık alanların tekrar ormanlaştırılması gerekiyor"
Aktüel

CHP'li Öztunç: "Yanan ormanlık alanların tekrar ormanlaştırılması gerekiyor"

Yeniakit Publisher
2020-08-18 12:26:04 -
CHP'li Öztunç: "Yanan ormanlık alanların tekrar ormanlaştırılması gerekiyor"

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, "Anayasa gereğince, yanan ormanlık alanların tekrar ormanlaştırılması gerekiyor. Bu alanlarda tarım ve hayvancılık yapılması, zaman aşımı ile mülk edinilmesi yasaktır." ifadesini kullandı.

Öztunç, yaptığı yazılı açıklamada, 2020'de çıkan 197 yangının 181'inin ağustosun ilk 18 gününde meydana geldiğini belirtti.

Orman yangınlarının sebeplerinin etkin bir şekilde soruşturulmadığını, resmi verilerde birçok orman yangınının fail meçhul olarak işaretlendiğini öne süren Öztunç, bu nedenle söz konusu alanların "imara açma ya da orman vasfını değiştirme" amaçlı olarak kasten yakıldığı şüphesinin güçlendiğini kaydetti.

Öztunç, yanan alanların imara açılmaması, yeniden ormana kazandırılması gerektiğini vurguladı.

İklim kriziyle mücadele kapsamında korunması ve daha da artırılması gereken ormanlık alanlara sahip çıkılmadığını savunan Öztunç, "Anayasa gereğince, yanan ormanlık alanların tekrar ormanlaştırılması gerekiyor. Bu alanlarda tarım ve hayvancılık yapılması, zaman aşımı ile mülk edinilmesi yasaktır. Ancak, AKP iktidarı Anayasayı açıkça ihlal ediyor, ormanlık alanları taş ocağı, termik santral, HES gibi proje sahiplerine peşkeş çekiyor, yanan ormanları imara açarak betonlaştırıyor." ifadesine yer verdi.

Öztunç, şunları kaydetti:

"Son günlerde orman yangınlarında ciddi artış oldu. Yanan yerlerin kıyı şeridinde, sahillerde olması tesadüf değil. Anlaşılan o ki yeni imar alanları açmak, yeni oteller yapmak istiyorlar. AKP iktidarı ormanları denetlemeyerek, çıkan yangınları ihmal sonucu ya da faili meçhul olarak tanımlayarak, bu alanları imara açarak ormanların daha da çok yakılmasının siyaseten önünü açıyor, tabiri caizse teşvik ediyor."

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