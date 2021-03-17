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Gündem CHP'li Öztrak'ı terleten Cihangir İslam sorusu
Gündem

CHP'li Öztrak'ı terleten Cihangir İslam sorusu

Müslümanların oyuyla milletvekili olan ve CHP rozeti takan İstanbul Milletvekili Cihangir İslam hakkında açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Fikirleri değişmese partimize gelmezdi herhalde" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 01:29:00 - 2021-03-17 01:33:53

2018 seçimlerinde CHP’den İstanbul milletvekili seçilen ve daha sonra Saadet Partisi’ne geçen Cihangir İslam yeniden CHP’ye döndü.

"Değişmese partimize gelmezdi herhalde"

Geçmiş dönemde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti hakkında ağır ithamlarda bulunan İslam’ın sözlerinin hatırlatılması üzerine KRT TV'de konuşan Öztrak, "Partimize geldiğine göre bu görüşleri benimsemiş. Değişmese partimize gelmezdi herhalde" dedi.

Kılıçdaroğlu'na hakaretler savurmuştu

CHP'ye katılan ve Kılıçdaroğlu tarafından rozeti takılan İslam'ın; CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu hakkında sosyal medyada yaptığı paylaşımlar partililerin tepkisini çekmişti.

Bir paylaşımında "Kemal Kılıçdaroğlu bu ülke için, bu toplum için, muhalefet için, TBMM için, en önemlisi CHP için çok daha büyük bir problem", "CHP'nin yegane eseri Anıtkabir." diyen İslam'ın paylaşımlarından bazıları şu şekilde:

CHP'li Faik Öztrak'tan Cihangir İslam yorumu: Fikirleri değişmese partimize gelmezdi herhalde

KRT TV'de katıldığı canlı yayında, Saadet Partisi'nden istifa eden ve CHP'ye katılan Cihangir İslam'ın partiyi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan açıklamalarını değerlendiren CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Fikirleri değişmese partimize gelmezdi." dedi.

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