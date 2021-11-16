CHP’li Özkoç işin şirazesini kaçırdı! 'Havalar soğudu, Erdoğan istifa' demesine ramak kaldı

YENİ AKİT / ANKARA

CHP’nin yaptığı bir icraat ortaya koyamadığı için sosyal medya hesabından paylaşacak bir şey bulamayan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, sürekli AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında çirkef paylaşımda bulunmaya devam ediyor.

Mevzulara çözüm önerisi sunmak yerine her konuyu erken seçime ve "Hükümet istifa" noktasına çeken Özkoç'un paylaşımları şirazesinden çıktı.

Sürekli erken seçimi ağzına dolayan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, dolar kurunu, altını, koronavirüsü, yakıt zamlarını gibi çeşitli bahaneler uydurarak, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sataşmaya devam ediyor. Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özkoç, “ ‘Çeyrek altın 1000 TL'yi aştı... ERDOĞAN KORONAVİRÜS'TEN TEHLİKELİDİR!’, ‘Dolar 10.13! ERDOĞAN İSTİFA!’ Şekere %25 zam... MİLLET BIKTI! D E R H A L S E Ç İ M ! H E M E N S E Ç İ M !’ ve Otogaza 25 kuruş zam geliyor. Taksici, minibüsçü isyanda! MİLLET BIKTI! D E R H A L S E Ç İ M ! H E M E N S E Ç İ M !” gibi paylaşımlarda bulunuyor.