CHP'li Özgür Özel'le ilgili şok iddialar! Ağızlar açık kalacak

FETÖ'nün, 2007’den itibaren Özgür Özel’e maddi ve manevi destekte bulunduğu iddialarını köşesine taşıyan Nedim Şener, savcılığa “tanık” sıfatıyla ifade veren Enis Uludemir’in Özel'le ilgili "Cemaat içerisinde 'parlatma' tabir edilen şekilde Özgür Özel’in halk nezdindeki itibarı artırıldı. Bu çalışmalar ile Özgür Özel CHP içerisinde yükselişe geçti. 2011 seçimlerinde Manisa Milletvekili oldu. 2007 sürecinden sonra FETÖ/PDY örgütü Özgür Özel’e maddi ve manevi destek sağladı. Bu destek üzerine MASİAD Genel Sekreteri Hakan Yörükoğlu ile birlikte Salihli’deki CHP faaliyetlerine giderek Özgür Özel’e olan ilgi ve sempatiyi kontrol etmekteydik" sözlerine yer verdi.

Şener, Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"CHP adına kameraların karşısına geçtiğinde parti adına sözcülük yapmak yerine adeta “psikolojik savaş” taktikleri uygulayan Özgür Özel, bana attığı iftira ile bu konuda ne kadar ileri gidebileceğini gösterdi.

28, 29, 30 Eylül 2022’de üç gün TBMM’deki basın toplantısında, “Benim cemaatle, Fetullah Gülen’le bir problemim yok, özellikle yurtdışındaki eğitim çalışmalarını önemsiyorum hatta kendi çocuğumu bile okullarına verebilirim” dediğim yalanını söyleyerek bugüne kadar hiçbir FETÖ mensubunun aklına bile gelmeyen iftirayı attı.

Sözde böyle rezil bir cümleyi, heyet olarak 9 Ağustos 2011’de Silivri Cezaevi’ne geldiklerinde yalnızca ona söylemişim!

Yemeğin yağından ettiğim şikâyetimi yazdığı not defterine böyle önemli bir cümleyi yazmamış. Yazmadı çünkü ben öyle bir şey söylemedim. Bana bu iftirayı atan, siyasi hırsı uğruna neler yapmaz...

ÖZEL’DEN İLGİNÇ TAKTİK

İftiralarına karşı Twitter’dan verdiğim cevapları -şu ana kadar- dört dilekçeye bölüp ikisini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na, ikisini de milletvekili olduğu Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’na yollamış.

En fazla birleştirme kararı verilerek tek bir mahkemede görülecek dava hakkındaki şikâyetini neden iki ilde dört dilekçeye böldü, hangi bağlantıyla ne amaçlıyor, zaman gösterecek.

Belli ki hukuki konularda da belli yöntemler hakkında bilgi sahibi. Ama hukukun konusu kendisi olunca korku ile çarpıtma taktiklerine başvuruyor.

FETÖ’NÜN 2007-2009’DA PARLATMA TAKTİĞİ

Son yazımda, önce Manisa’da, 30 Ekim 2016’da da ilçesi Turgutlu’da savcılığa “tanık” sıfatıyla ifade veren Enis Uludemir’in Özgür Özel ile ilgili anlattıklarına yer vermiştim.

2007-2009 yılları arasında MASİAD Yönetim Kurulu Üyesi olan lojistik şirketi sahibi Uludemir, ailesindeki FETÖ bağlantılı kişilerin isimlerini vermiş; teyzesinin eşi olan eniştesi Halil Karakoç’un örgütün kuruluşundan beri FETÖ elebaşı Gülen’in en yakınındaki isimlerden olduğunu anlatmıştı.

Uludemir, 2007-2009 döneminde FETÖ içinde yaptığı çalışmaları anlatırken, CHP’li Özgür Özel ile ilgili de şunları söylemişti.

“FETÖ/PDY örgütü her alanda olduğu gibi siyasi alanda da faaliyet göstermektedir. Özellikle Salihli bölgesinde AK Parti’ye sempati az olduğu için CHP içinde örgüt yapılanması vardı. Bu kapsamda Salihli ilçesinde eczacılık yapan Özgür Özel’e maddi ve manevi destekte bulunulmuştur.

Bu destek, aracı vasıtasıyla Özgür Özel’e ulaştırılmaktaydı. Örgüt içerisinde bu destekleme, ‘parlatma’ olarak tabir edilmekteydi.

MANİSA FETÖ İSTEDİ SALİHLİ ÖNERDİ

FETÖ/PDY 2007’den itibaren Özgür Özel’e maddi ve manevi destekte bulunmuştur. Bu destek, aracı vasıtasıyla Özgür Özel’e ulaştırılmaktaydı.

Salihli Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Talat Zurnacı, MASİAD veya başkaca bir derneğe üye değildi. FETÖ/PDY Manisa örgütü Talat Zurnacı ile irtibata geçti ve CHP adına çıkarılacak adayın kim olacağı konusunda istişare yapıldı.

Talat Zurnacı’nın bu iş için Özgür Özel’in uygun olduğunu söylemesi üzerine FETÖ/PDY Özgür Özel üzerine çalışmaya başladı. Cemaat içerisinde “parlatma” tabir edilen şekilde Özgür Özel’in halk nezdindeki itibarı artırıldı. Bu çalışmalar ile Özgür Özel CHP içerisinde yükselişe geçti. 2011 seçimlerinde Manisa Milletvekili oldu. 2007 sürecinden sonra FETÖ/PDY örgütü Özgür Özel’e maddi ve manevi destek sağladı. Bu destek üzerine MASİAD Genel Sekreteri Hakan Yörükoğlu ile birlikte Salihli’deki CHP faaliyetlerine giderek Özgür Özel’e olan ilgi ve sempatiyi kontrol etmekteydik. Bizzat Hakan Yörükoğlu bu hususu bana birebirde, Özgür Özel’in desteklendiğini, parlatıldığını ve bu ismi Talat Zurnacı’nın önerdiğini söylemişti.”

ÖZGÜR ÖZEL’İN CEVABI

Özel, bu ifadeyi yayınlamam üzerine Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Bu yazıya konu ifadede ismim ve mesleğim dışında hiçbir doğru bilgi yer almamaktadır.

7 yıl önceki, 16 yıl önceye dönük söz konusu ifade baştan aşağı zamansal ve mekânsal tutarsızlıklarla doludur, yargı mercilerince de dikkate alınmamıştır.

Salihli’de hiç eczacılık yapmadığım gibi, o tarihlerde Ankara’da TEB saymanıyım ve anılan isimlerle hiçbir irtibatım yok. Siyasete de girmiş değilim.

Bu ifadenin sahteliğini ifadeyi okuyan her Manisalı ve her Salihlili teyit etmektedir...”

ÖZEL, 2009 OCAK’TA CHP ADAYI OLDU

Dikkat ederseniz tanık Enis Uludemir ifadesinde, “Salihli bölgesinde AK Parti’ye sempati az olduğu için CHP içinde örgüt yapılanması vardı. Bu kapsamda Salihli ilçesinde, eczacılık yapan Özgür Özel’e maddi ve manevi destekte bulunulmuştur” derken, Özgür Özel’in Salihli’de eczacılık yaptığını değil, Salihli ilçesinden, eczacılık yapan Özgür Özel’in desteklendiğini anlatıyor.

Nitekim, ifadeyi alan savcı da bunu, “Salihli’de” kelimesiyle “eczacılık” kelimesi arasına virgül koyarak kayda geçirmiş. Böylece Salihli’deki FETÖ yapılanmasının Özel’i, Manisa’daki FETÖ yapılanmasına önerildiği ve Özel’i parlattığını anlatıyor.

Nitekim tanık Enis Uludemir, FETÖ/PDY Manisa örgütünün Talat Zurnacı ile irtibata geçerek CHP adına çıkarılacak adayın kim olacağı konusunda istişare yaptığını, Salihli Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Talat Zurnacı’nın Özgür Özel’i önerdiğini söylüyor.

Ama Özgür Özel, “Ben Salihli’de eczacılık yapmadım” diyerek ifadeyi çarpıtmaya çalışıyor. Oysa ifade metnindeki bir virgül sözlerini çürütüyor.

Tanık Uludemir 2007-2009 dönemini anlatırken Özgür Özel, “Anılan tarihte siyasete de girmiş değilim” diyor. Zaten tanık da “Çıkarılacak CHP adayı” adayı derken 2009 yılındaki yerel seçimleri kastediyor. Nitekim, 30 Ocak 2009’da adaylığı açıklanan Özgür Özel 30 Mart 2009’daki yerel seçimlerde CHP’nin Manisa Belediye Başkan Adayı olarak girdi ama kaybetti.

MANİSA VE TURGUTLU SAVCILIKLARI NE YAPTI?

Konu hakkında savcılık Özgür Özel’in ifadesine başvurdu mu, bilmiyorum ama tanık Enis Uludemir’in ifadesi hakkında “yargı mercilerince de dikkate alınmamıştır” demiş.

Oysa Enis Uludemir önce Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’na, 30 Ekim 2016’da da Turgutlu Savcılığı’na ifade verdi. Savcılık ifadesine başvurmadıysa Özgür Özel dikkate alınmadığını nereden biliyor? Madem biliyor, hakkında bu iddiaları ortaya atan Enis Uludemir’den şikâyetçi oldu mu?"