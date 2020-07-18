CHP’li Özgür Özel’den kuyruğu dik tutma çabası! ‘Başkan Erdoğan telefonla aradı’
15 Temmuz’da hain darbe girişimine karşıymış gibi gösterip sonrasında kontrollü darbe imasından bulunan CHP’nin Grup Başkanvekili Özgür Özel, 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradığını açıkladı.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Halk TV’de Gürkan Hacır'ın sunduğu “Taksim Meydanı” programında 15 Temmuz gecesine dair açıklamalarda bulundu.
Darbe girişimi sonrası CHP olarak kalkışmaya karşı olduklarını sonraki ifadelerinde dümeni ters çevirip kontrollü darbe gibi tanımlar yaparak FETÖ’ye ışık tutan Özgür Özel canlı yayında; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 15 Temmuz gecesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu arayarak hem Kılıçdaroğlu’na hem de darbe girişimi sırasında Meclis’e giden CHP Milletvekillerine teşekkür ettiğini söyledi.