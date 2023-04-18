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Gündem CHP'li Özgür Özel'den HDP'ye özel savunma
Gündem

CHP'li Özgür Özel'den HDP'ye özel savunma

Yeniakit Publisher
2023-04-18 02:22:00 -

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, HDP'nin terör örgütüyle ilişkisine yönelik soruya, kaçamak bir cevap verdi.

Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu canlı yayının konuğu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'di.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Mehmet Akif Ersoy'un "HDP’nin terör örgütü PKK ile ilişkisi olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusunu şu ifadelerle yanıt verdi:

"Meclis'te terör örgütünün uzantısıyız dediklerini duymadım"

Bir parti eğer terör örgütü ile ilişkisi olduğunu kabul etmiyorsa, o beyanı esas kabul etmek lazım. Ben hiç Meclis'te terör örgütü PKK'nın uzantısıyız dediklerini duymadım. HDP'nin bizim cumhurbaşkanı adayımıza oy vermesi kimsenin karnını ağrıtmasın.

Terörist cenazesine giden, terör örgütü marşı okuyan HDP'liler

Özgür Özel, HDP hakkında çok 'iyimser' ifadeler kullansa da, geçmişe dair kayıtlar tersini söylüyor.
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2016 Mayıs ayında HDP'li milletvekilleri, dokunulmazlıklarlaa ilgili Anayasa değişiklik teklifinin görüşüldüğü TBMM Anayasa Komisyonu'nu olay çıkararak terk etmiş, o esnada bir grup HDP'li terör örgütü sloganları ve marşını okumuştu.

HDP'liler, kongrelerinde de terör örgütü sloganları ve marşını söylemekten geri durmamıştı.

Yine bazı HDP'liler, operasyonlarda öldürülen teröristlerin cenazelerine katılmaktan da geri durmamıştı.

Temmuz 2015'te HDP Eş Genel Başkanı Yüksekdağ, "Biz sırtımızı YPJ'ye, YPG'ye ve PYD'ye yaslıyoruz bunu söylemekte ve savunmakta hiçbir sakınca görmüyoruz" sözlerini sarfetmişti.

Edirne Cezaevin'de tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da bir mitingde "Apo'nun heykelini dikeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

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