CHP'li Özgür Özel hakaret etmişti... Ebubekir Şahin'den ders gibi cevap!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Mehmet Ali Çelebi’nin AK Parti’ye katılmasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Özel açıklamasında, "Çelebi parti değiştirince basın mensubu bana soru sormuştu. Ben de demiştim ki Saray operasyonlarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünü kesemezler. O dönemde tepkiler gösterdiler. Ne saray operasyonu diye. Nereye geldik günün sonunda? Al sana saray. Çok üzücü bir şey. Çok seveni kalmadı. Yapılan işe herkes üzülüyor. 3 aydır RTÜK'te bir üyelik boş. Milletvekili sayısına göre dağıtılıyor. Düne kadar ki sayılara göre o üye İYİ Parti'ye düşüyor. 3 aydır RTÜK başkanı olacak saray zebanisi meclise yazıp, yeni RTÜK üyesini seçin demiyor. Dese İYİ Parti'ye gidecek. O sırada birileri mezata çıkmış, arıyor" ifadelerini kullanmıştı.

"Şahsınızın seviyesine inmeyeceğim"

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in hakaret içeren sözlerine cevap verdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şahin, "Milletvekilliği makamına duyduğum saygı gereği şahsınızın seviyesine düşmeyeceğim. Ancak RTÜK ülkemizin güzide ve köklü bir kurumudur. Sizin siyasi beceriksizliklerinizin ağlama duvarı değildir. Kurumumuzu ve şahsımı her fırsatta karalamaya çalışmaktan vazgeçin artık!" diye cevap verdi.