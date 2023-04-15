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Medya CHP'li Özgür Özel çok fena madara oldu! Eşekten düşmüşe dönecek
Medya

CHP'li Özgür Özel çok fena madara oldu! Eşekten düşmüşe dönecek

Yeniakit Publisher
2023-04-15 11:50:00 -
CHP'li Özgür Özel çok fena madara oldu! Eşekten düşmüşe dönecek

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, "Eğer Kemal Bey seçilirse ihtiyaç sahibi vatandaşa tam altın takacağız. Yarım da olabilir" ifadelerini kullanan CHP'li Özgür Özel'i çok fena madara etti.

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, "Eğer Kemal Bey seçilirse ihtiyaç sahibi vatandaşa tam altın takacağız. Yarım da olabilir" ifadelerini kullanan CHP'li Özgür Özel'i çok fena madara etti. 

Altınok, yazısında şunları kaydetti:

"CHP'li Özgür Özel'in bonkörlüğü üzerinde.

Eğer Kemal Bey seçilirse ihtiyaç sahibi vatandaşa tam altın takacaklarmış. Yarım da olabilirmiş.
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Özgür Bey daha önce bir röportajda "Her köylüye traktör" vaadiniz hatırlatılınca "İlgi çeksin diye öylesine söyleyivermiştim" demiştiniz.

Yine öyle bir durum yok değil mi?"

 

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