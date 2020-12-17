CHP'li Özel, muhalefete "beşinci kol" demenin demokraside yeri olmadığını belirtti

TBMM (AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, muhalefete "beşinci kol" demenin siyasette, demokraside yeri olmadığını söyledi.

Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Tel tel dökülen saray rejimi, bir gerçeklikle daha karşımızda. İki tane Ebubekir, bir tanesi Sofuoğlu bir tanesi Sifil, ikisi de birbirinden sefil." diyen Özel, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Ebubekir Sofuoğlu'nun "üniversiteleri fuhuş evlerine dönüşmekle" suçladığını; Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Ebubekir Sifil'in de başta Yılmaz Özdil ve Cüneyt Akman olmak üzere, öldüklerinde camide namazlarının kılınmamasını istediğini ifade etti.

Özel, "Bunlar, AK Parti'nin atadıkları. Bunlar, alim denilen zalimler. Bu Müslümanlık Anadolu'da yok. Anadolu Müslümanlarına bu sefil zihniyeti şikayet ediyoruz. 18-19 yıldır bunları AK Parti getirdi, arkaladı, şımarttı." dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Bodrum'da 100 milyonluk külliye yaptırdığını belirten Özel, "Kendi parasıyla yaptırsa israf, devletin parasıyla yaptırdığına göre haram." diye konuştu.

Bugün CHP'li hatibin kürsüde "Komşusu açken yatağa tok giren bizden değildir. Bu kadar fakirlik fukaralık varken 100 milyona külliye yaptırmak nedir. Sen kimlerdensin?" dediğini ve AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın "Bizdendir" şeklinde yanıt verdiğini ifade eden Özel, "Evet, Ali Erbaş sizdendir. Bu müsrif Ali Erbaş, bu sefil Ebubekirler sizlerdendir. Atatürk'e, Cumhuriyete, devlete, millete husumet beslemeyen herkes bizdendir." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Türkiye'yi istedikleri şekilde yönlendiremeyenlerin ülke içindeki muhalefeti ve kurumları maşa gibi kullanma gayretlerini yakından takip ediyoruz. 7 yıldır uğradığımız her saldırıyı nasıl boşa çıkardıysak bu beşinci kol faaliyetini de aynı şekilde hüsrana uğratacağız." dediğini aktaran Özgür Özel, "Nedir beşinci kol? Propaganda, casusluk ve terörle karşı tarafı yenme faaliyeti. Yazıklar olsun. Muhalefet partileri için beşinci 'kol faaliyeti' diyor. İlk kim söyledi bunu? İspanyol diktatör Franco. Franco'nun özelliği 36 yıl diktatörlük yaptı. Erdoğan 18. yılında, bir 18 daha yapmak için Franco denen diktatörün söylemine sığınıyor. Muhalefete 'beşinci kol' demenin siyasette, demokraside yeri yok. Muhalefetin hangi üyesi, lideri, dış gücün maşası olmuş?" diye sordu.

- "Söğütözü'nden mi Balgat'tan mı yönetiliyor?"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "parti kapatma tartışmasıyla ilgili AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'u hedef aldığını" belirten Özel, "Şimdi bir zamanlar yol arkadaşlarını kimselere feda etmemekle övünen Erdoğan, Bülent Arınç'ı kapının önüne koyduktan sonra, gün Numan Kurtulmuş restiyle sınanma günüdür." görüşünü savundu.

Numan Kurtulmuş'un gidip gitmeyeceği, Cumhur İttifakının reform çatlağının onarılıp onarılmayacağının hep birlikte görüleceğini vurgulayan Özel, "Numan Kurtulmuş, harun gibi mi karun gibi mi gidecek, duracak mı, Bahçeli'mi gidecek, hepsini göreceğiz. Bu parti Söğütözü'nden mi Balgat'tan mı yönetiliyor?" diye sordu.

Varlık Fonu Denetim Raporunun TBMM'ye gelmemesini de eleştiren Özel, "İkinci yılında da kendi kanunlarına uymayan bir Saray iktidarı var." ifadesini kullandı.