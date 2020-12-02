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Aktüel CHP'li Özel, Bakan Akar'a 15 bin lira manevi tazminat ödeyecek
Aktüel

CHP'li Özel, Bakan Akar'a 15 bin lira manevi tazminat ödeyecek

Yeniakit Publisher
2020-12-02 16:37:43 -
CHP'li Özel, Bakan Akar'a 15 bin lira manevi tazminat ödeyecek

ANKARA (AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bazı beyanlarında hakaret ettiği gerekçesiyle Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a, 15 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

Ankara 28. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya Akar'ın avukatları Samet Can Olgaç ve Cihat Haykır ile davalı Özgür Özel'in avukatı Hüseyin Can Güner katıldı.

Akar'ın avukatlarından Olgaç, Özel'in bir televizyon kanalında söylediği sözlerin cezai olarak suç, hukuki olarak da saldırı niteliğinde olduğunu ifade etti. Özel'in TBMM'de de çarpıtılmış ve doğru olmayan beyanlarda bulunduğunu kaydeden Olgaç, davanın kabulünü istedi.

Özel'in avukatı Güner ise mahkemenin, bildirdikleri delilleri toplamadığını, tanıkların dinlenmediğini öne sürdü. Müvekkilinin televizyondaki beyanlarının ağır ifadeler olmadığını savunan Güner, davanın reddini talep etti.

Hakim Tamer Pamuk, beyanları dinledikten sonra davayı kabul ederek, Özel'in Akar'a 15 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmettiğini açıkladı.

- Dava dilekçesi

Dava dilekçesinde Akar'ın, 2015-2018 yıllarında Genelkurmay Başkanlığı yaptığı, emekliliği sonrasında Milli Savunma Bakanı olarak atandığı ve bu görevini halen sürdürdüğü belirtilmişti.

Özel'in, 19 Kasım 2018'de bir televizyon kanalının ana haber bülteni ile 17 Aralık 2018'de TBMM Genel Kurul çalışması sırasında, Akar hakkında ağır hakaret ve iftira mahiyetinde söylemlerde bulunduğu kaydedilen dilekçede, 500 bin lira manevi tazminatın yanı sıra Özel'in "kınanması" ve bu kararın tirajı en büyük iki gazetede yayımlanması talep edilmişti.

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