CHP'li Onursal Adıgüzel tutuklanmıştı... Ataşehir'de Belediye Başkanvekili belli oldu!
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in tutuklanmasının ardından seçim yapıldı. Buna göre Belediye Başkanvekili CHP'nin adayı Murat Güneş oldu.
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından bugün toplanan Ataşehir Belediye Meclisi, CHP'nin adayı olan Murat Güneş, başkan vekili olarak seçildi.
38 üyeden oluşan Ataşehir Belediye Meclisi'nde yapılan başkan vekili seçiminde 36 üye oy kullandı. 3'üncü turda sona eren seçimde 22 oy alan CHP'nin adayı Murat Güneş, Ataşehir Belediye Başkan Vekili oldu. Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Orhan ise 3'üncü turdaki seçimde 14 oy aldı.
