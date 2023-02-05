CHP'li Mehmet Bekaroğlu, eşekten düşmüşe dönecek! Kıvırdı, ama yetmedi

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Cumhur İttifakı'nı hedef almak isterken 73 yıl önceki CHP iktidarı için "tek parti faşizmi" ifadesini kullanmıştı. Baltayı taşa vuran ve yaptığı paylaşımı silmek zorunda kalan Bekaroğlu, "İsmet Paşa’ya haksızlık ettiğimi fark ettim ve sildim" diyerek kıvırmıştı. Ancak bu kıvırma Bekaroğlu'nu kurtarmaya yetmedi.

Cumhuriyet gazetesinin "rejim bekçisi" yazarlarından kokona Zülal Kalkandelen, Bekaroğlu'nu fena hırpaladığı yazısında özetle şunları kaydetti:

"Gün geçmiyor ki bir muhalafet milletvekili, laiklik karşıtı bir demeç vermesin...

Gün geçmiyor ki bir muhalefet milletvekili, devrim kanunlarına aykırı bir görüş açıklamasın...

Son örneklerden birisi, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu oldu. Sosyal medyada, “73 yıl önce rahmetli Menderes tek parti faşizmine karşı ‘Yeter, söz milletindir’ demişti. Tarih tekerrürdür. Biz de 73 yıl sonra iki partinin kurmakta olduğu faşizme karşı ‘Yeter, söz milletindir’ diyoruz. AKP-MHP faşizmi bu sloganı kime karşı kullanacak, birbirlerine mi?” şeklinde bir görüş paylaştı.

Bu yüzden büyük tepki görünce de paylaşımını kaldırmasının nedenini şöyle açıkladı: “Kaldırmamın nedeni eleştiriler değil, ülkeyi çok partili demokrasiye taşıyan ve seçimi kaybedince, ‘Biz kaybettik ama ülke kazandı’ diyen insanlara haksızlık yaptığımı düşündüğüm için kaldırdım.”

İnsan merak ediyor; haksızlık yaptığını onca yıl anlamamış ama o kadar kısa süre içinde mi farkına vardı?

KARŞIDEVRİM İLK MECLİS’TEN BU YANA SÜRÜYOR

Bekaroğlu’nun “tek parti faşizmi” dediği dönem, çok önemli Cumhuriyet kazanımlarının elde edildiği dönemdir. Bu durumda hem kendi partisinin hem de Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu döneme ve onun kurucularına da “faşist” demiş oluyor.

Görülüyor ki CHP içindeki İkinci Cumhuriyetçilik iyice su yüzüne çıktı. (...)"