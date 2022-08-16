CHP'li Mansur Yavaş'tan Ankara'da ikamet etmeyen vatandaşlara memnuniyet anketi!

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CHP'li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Ankara'da ikamet etmeyen vatandaşlara 'memnuniyet anketi' mesajları gönderildiği ortaya çıktı.

AK Parti Altındağ Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan ise, gönderilen bu mesaj ve e-postalara tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından Ankara'ya tek bir çivi bile çakılmadığını söyleyen Burhan, "Sn Mansur Yavaş sözde memnuniyet anketi yapıyor. Bu anketi neden Ankara dışındakilere de gönderiyorsunuz ? Ankaralıların parasıyla Ankara dışına neden mesaj atıyorsunuz? Bursa’dan, Rize’den şikayet mesajları geldi. Ankara’ya tek bir çivimi çaktın da memnun olsunlar?" ifadelerini kullandı.