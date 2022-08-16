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Siyaset CHP'li Mansur Yavaş'tan Ankara'da ikamet etmeyen vatandaşlara memnuniyet anketi!
Siyaset

CHP'li Mansur Yavaş'tan Ankara'da ikamet etmeyen vatandaşlara memnuniyet anketi!

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da ikamet etmeyen vatandaşlara memnuniyet anketi atması tepki çekti!

Yeniakit Publisher
2022-08-16 23:59:00 - 2022-08-17 00:02:19
CHP'li Mansur Yavaş'tan Ankara'da ikamet etmeyen vatandaşlara memnuniyet anketi!

 Yeniakit.com.tr 

CHP'li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Ankara'da ikamet etmeyen vatandaşlara 'memnuniyet anketi' mesajları gönderildiği ortaya çıktı. 

AK Parti Altındağ Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan ise, gönderilen bu mesaj ve e-postalara tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından Ankara'ya tek bir çivi bile çakılmadığını söyleyen Burhan, "Sn Mansur Yavaş sözde memnuniyet anketi yapıyor. Bu anketi neden Ankara dışındakilere de gönderiyorsunuz ? Ankaralıların parasıyla Ankara dışına neden mesaj atıyorsunuz? Bursa’dan, Rize’den şikayet mesajları geldi. Ankara’ya tek bir çivimi çaktın da memnun olsunlar?" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

salih

sinan denen zat Ankarada yaşamıyor herhalde. bu kadarda inkarcılık fazla. yoksa sinan kör mü acaba. akitin haber kaynagı bu kadar olur.

Fenasi Kerim

Mal mısın nesin bilmiyorum. Ama, Sana oy verenin iki yakası bir araya gelmesin. amin
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