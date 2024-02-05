CHP'li Maltepe’de ballı büro malzemesi kiralama ihalesi! Satın alsalar daha ucuz tutacak

ZEKERİYA SAY İSTANBUL

CHP’nin devrik lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “kefilim” diyerek 2. kez Maltepe ilçesine başkan seçtirdiği Ali Kılıç, giderayak sözde halkçı(!) ihalelerini sürdürüyor. Kılıçdaroğlu’na yakınlığı sebebiyle İmamoğlu tarafından üstü çizilen ve yeniden aday gösterilmeyen Kılıç’ın, düzenlediği adrese teslim ihale ile kiraladığı birkaç yazıcı, fotokopi makinası ve tarayıcıya milyonlarca lira ödediği ortaya çıktı.

Maltepe Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü’nce 14 Aralık 2023’te düzenlenen ihalede, 91 adet yazıcı, 29 adet fotokopi makinesi ve 7 adet tarayıcı’nın 1 yıllık kiralanması ve belediyenin demirbaş 166 büro makinasının bakımı için milyonlarca liralık ödeme yapıldığı öğrenildi. Sadece bir teklifin verildiği ve rekabet koşullarının oluşmadığı 2023/1230141 e-KAP numaralı ofis malzemesi kiralama ve bakım ihalesinin toplamda 6 milyon 953 bin 280 TL’ye, Gama Büro Otomasyon Sistemleri şirketine paslandığı belirlendi.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ortalama yazıcı ve fotokopi makinesi satış fiyatları 10 bin TL’yi aşmazken, sadece kiralama ve bakım bedeli olarak milyonlarca lira ödenmesi, CHP’li Maltepe Belediyesi’nde israf ve vurgun düzenini bir kez daha gözler önüne serdi.