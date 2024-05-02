CHP'li Lal Denizli’nin ilk ihalesi! Üç günlük festivale 15 milyon harcadı!

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, üç günlük ot festivaline 15 milyon harcadı. 15 Nisan’da yapılan ihale, deprem ve salgın hastalıklar anına yapılan 21b’ye göre pazarlık usulü yapıldı. Festivalin tanıtımına birbirinden ünlü isimler davet edildi.

MedyaRadar’dan Ercan Öztürk’ün haberine göre, AK Partili belediyeleri makam odaları ve lüks harcamalarla eleştiren CHP’li belediyeler onlardan geri kalmıyor. Milli Takımlar eski Teknik Direktörü Mustafa Denizli'nin çiçeği burnunda belediye başkanı olan kızı Lal Denizli, üç günlük Alaçatı 13’ncü Ot Festivali için 15 milyon lira harcadı. Festivalde Mor ve Ötesi, Ayhan Sicimoğlu ve Edis sahne aldı. MedyaRadar, pazarlık usulü yapılan o ihalenin belgesine ulaştı.

DENİZLİ’NİN İLK İHALESİ!

1999 yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Adnan Polat’ın maskotluğunu yaparak siyaset merdivenlerini tırmanmaya başlayan Lal Denizli, 31 Mart seçimlerinde MHP’li rakibine fark atarak Çeşme Belediye Başkanı seçildi. Mazbatayı alıp göreve başlayan Denizli ilk iş olarak Alaçatı Ot Festivali hazırlıklarına start verdi. 15 Nisan 2024 tarihinde ‘Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden’ anlarda yapılan 21b’ye göre pazarlık usulü yapıldı. 17 milyon 67 bin lira yaklaşık maliyetli olan ihaleye sadece iki firma davet edildi. 18 Nisan-21 Nisan tarihleri arasında yapılan festival organizasyonunu Startan Organizasyon Ajans isimli firma katıldı. Çeşme Belediyesi ile Startan Organizasyon arasında imzalanan ihale sözleşme bedeli ise 14 milyon 975 bin lira oldu.

İHALE DETAYI YOK!

Üç günlük festival boyunca ne hizmetlerin satın alınacağına yer verilmeyen festivalin açılışına bir birinden ünlü isimler davet edildi. Festival programı boyunca yarışmalar ve söyleşiler gerçekleşti. Sinan Meydan, Nebil Özgentürk’ün söyleşi yaptığı, Mor ve Ötesi, Ayhan Sicimoğlu ve Edis’in konser verdiği üç günlük ihaleye 15 milyon harcanması çok konuşulacağa benziyor. ‘Öz’e dönüş’ temalı festivalin tanıtımı Alaçatı’nın simgesi olan Yel değirmenlerinde gerçekleşti. Açılışta bir konuşma yapan Denizli, ‘Festivaller çok önemlidir. Festivaller kentleri diri tutan, turizmi canlandıran ve insanlara farklı deneyimler yaşatacak yegâne ortamlardır. Dünyada birçok kentin gelir kaynağı bu tip festivallerdir. Bu nedenle Alaçatı Ot Festivali’mizi istediğimiz seviyeye getirebilmek adına hayata geçireceğimiz birkaç uygulamamız olacak” şeklinde konuştu.

SOYER’DEN 33 MİLYONLUK VEDA!

Çeşme Belediyesi’nin 3 günlük festivali ihalesini kazanan Startan Organizasyon isimli firma, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden de 33 milyonluk ihale aldı. 29 Kasım 2023 tarihinde ‘Hizmet alımı’ usulüne göre ihaleye tek başına katılan şirket, 33 milyon liralık teklifiyle ihaleyi kazandı. Yapılan sözleşmeye göre şirket 31 Aralık 2024 yılına kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne organizasyon hizmeti verecek.

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