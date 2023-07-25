CHP'li Kerimoğlu'ndan İmamoğlu'na tepki... "Senin yüzünden sokağa çıkamıyorum"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' hareketi başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ile belediye başkanları toplantısında yaptıkları tartışma gündemini koruyor.

CHP'li iki isim arasında gerilim sıcaklığını korurken CHP'li Kerimoğlu, katıldığı canlı yayında İmamoğlu'nu eleştirdi.

İmamoğlu'nun belediye başkanlığına ilişkin konuşan Kerimoğlu, "Ekrem Bey reklam, tanıtım, lansman, PR'da oldukça başarılı, yabancı dil hakimiyeti de var." diye konuştu. İmamoğlu'nun 'sokağa çıkamıyor' diyerek hedef aldığı Kerimoğlu sözlerinin devamında, "İBB'nin yapması gereken İstanbul Caddesi'nin dört yıldan beri devam eden düzenlemesinden ve trafik kaosundan dolayı sokağa çıkamıyorum" diyerek İmamoğlu'na tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyen ve bu doğrultuda gizli toplantılar yaptığı ortaya çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hafta sonu partisinin belediye başkanları toplantısına katıldı. Bu toplantıda İmamoğlu ile Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu arasında sert bir tartışma yaşandı.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

"AHLAKSIZ SENSİN, BAKIRKÖY'DE SOKAKTA GEZEMİYORSUN"

Kerimoğlu, "Sizi koltuğa genel başkanımız oturttu. Siz seçimi tek başınıza kazanmadınız. Zoom toplantısı yapmak ahlaksızlıktır. Seçim kampanyasında 'ben cumhurbaşkanı adayı değilim' demeyenler suçludur. Önseçim yapılmasını istiyorum. Eğer önseçim yapılırsa İBB Başkanlığına adayım." sözleriyle İmamoğlu'na yüklendi.

İmamoğlu ise "Böyle üslup olmaz. Bana hitaben konuşamazsın. En az dört kez hakaret ettin. Aynen iade ediyorum Ahlaksız sensin. Bakırköy'de sokakta gezemiyorsun gelmiş burada konuşuyorsun." şeklinde yanıt verdi.

İMAMOĞLU İLE HARARETLİ TARTIŞMASI KAMUOYUNA YANSIYAN CHP'Lİ BÜLENT KERİMOĞLU: EKREM BEY PR'DA OLDUKÇA BAŞARILI

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, İmamoğlu ile arasında yaşananlara ilişkin katıldığı canlı yayında konuştu.

Kendisine yöneltilen "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu başarılı buluyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Kerimoğlu, "Ekrem Bey reklam, tanıtım, lansman, PR'da oldukça başarılı, yabancı dil hakimiyeti de var." diye konuştu.

İMAMOĞLU'NA AYAR: YAPAMADIĞIN CADDE YÜZÜNDEN SOKAĞA ÇIKAMIYORUM

Kerimoğlu, İmamoğlu ile tartışmasına ilişkin ise, "Kürsüye davet edilirken İmamoğlu 'En son ben konuşacaktım, benden sonra konuşmacı olmayacaktı. Bakırköy'de sokağa çıkacak yüzü olmayanlara neden söz veriyorsunuz?' dedi. Bakırköy'ün en önemli caddesi olan İstanbul Caddesi'nin 4 yıldan beri devam eden düzenlemesinden ve trafik kaosundan dolayı sokağa çıkamıyorum." ifadelerini kullandı.

İBB adaylığına da göz kırpan Kerimoğlu, "Partimizde gerek milletvekilliği, Belediye Başkanlığı, PM üyeliğinin dile getirilmesi çok olağan bir olaydır. Şu anda kongre sürecindeyiz, önümüzdeki günlerde Kurultay olacak. Tüzük değiştiğinde, üyeye dönük bir ön seçim söz konusu olduğunda, İBB başkanlığı için yapılacak bir ön seçimde aday olmak istediğimi ifade ettim." dedi.

İMAMOĞLU'NUN YABANCI DİLİ VE PR ÇALIŞMALARI ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nun kenti depreme hazırlamak yerine bütçenin büyük bir kısmını reklam harcamalarına ayırdığını rakamlarla ortaya koymuştu. Göksu, 2022 yılında İmamoğlu'nun deprem için yalnızca 63,5 milyon TL harcadığını belirtirken reklam için ise 908 milyon TL harcama yaptığını kaydetmişti.

İmamoğlu, İngilizce konuşmalarıyla da sık sık sosyal medyada gündem oluyor. Geçtiğimiz yıl Almanya'da katıldığı etkinlikte tercüman yardımı almayan İmamoğlu'nun İngilizce kelimeleri seçerken zorlanması dikkat çekmişti.

Kerimoğlu'nun İmamoğlu'nun eleştirilen yönlerinden övgüyle bahsetmesi dikkat çekti.