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Aktüel CHP'li Kasap'tan engelli raporu olmayanlara usulsüz para verildiği iddiası
Aktüel

CHP'li Kasap'tan engelli raporu olmayanlara usulsüz para verildiği iddiası

Yeniakit Publisher
2020-10-21 13:08:48 -
CHP'li Kasap'tan engelli raporu olmayanlara usulsüz para verildiği iddiası

TBMM (AA) - CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, son iki yılda engelli raporu olmadığı halde çok sayıda kişiye usulsüz ödeme yaptığını iddia etti.

Kasap, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, Sağlık Bakanlığı engelli sağlık raporu sisteminde kaydı olmadığı halde, engelli olarak kayda geçtiği 442 bin 309 kişiye 2018 ile 2019 yıllarında usulsüz ödemede bulunduğunun ortaya çıktığını öne sürdü.

Sayıştay raporunda, bakanlığın alacaklarını takip etmek yerine mevzuata aykırı olarak 685 milyon 860 bin liralık alacağını sildiğinin belirtildiğini savunan Kasap, "CİMER'e yaptığımız başvuruya verilen yanıt, 'Usulsüz yapılan ödemeleri takip altına aldık' oldu. Ancak bakanlık yetkilileri, Sayıştay raporuna göre 'bu rakamları sildik' diyor. Kime verildiği belli olmayan bu paranın nasıl buharlaştığını kimse açıklayamıyor. Bu para hangi engelsiz şahıslara verildi. Bakanlığın bunu açıklaması gerekiyor." diye konuştu.

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