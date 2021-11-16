CHP'li Kadir Gökmen Öğüt'ün skandal NATO çıkışına tokat gibi cevap!

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Türkiye’yi defalarca yabancı ülkelere şikayet eden CHP’den yeni bir skandala daha imza attı. Hlak TV ekranlarında Ayşenur Arslan'ın sunduğu Medya Mahallesi programında konuşan CHP Parti Meclisi Üyesi Kadir Gökmen Öğüt, NATO'nun Türkiye'ye müdahale etmesi gerektiğini savundu.

Öğüt, "Ben şunu söylüyorum. NATO, uluslararası emperyalizmin askeri gücü, biz de oranın üyesiyiz. Problem yok ama bu NATO'nun, Avrupa'nın, Türkiye'de demokrasi olsun diye bir derdi olduğuna inanmıyorum. Olsaydı 10 yıldır bazı müdahaleler yapardı." ifadelerini kullandı.

Alpay Özalan'dan tepki

Sözleri büyük tepki toplayan Öğüt'e bir tepki de AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'dan geldi. Özalan sosyal medya hesabından Öğüt'ün videosuna yer verdiği paylaşımda 'Amaçları, iktidar olup ülkenin anahtarını yabancılara teslim etmek.' ifadelerini kullandı.

Özalan şu paylaşımda bulundu:

CHP'li Kadir Gökmen Öğüt, "NATO ve Avrupa demokrasi istese Türkiye'ye müdahale ederdi." dedi. CHP ve ortaklarının, mandacı ve teslimiyetçi yüzü bir kez daha ortaya çıktı. Amaçları, iktidar olup ülkenin anahtarını yabancılara teslim etmek. Hüsrana uğrayacaklar!