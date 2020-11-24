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Aktüel CHP'li kadınlar şiddete karşı ortak ses çıkaracak
Aktüel

CHP'li kadınlar şiddete karşı ortak ses çıkaracak

CHP Kadın Kolları üyeleri, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yarın saat 11.00'de 81 ilde kadın derneklerinin de katılımıyla eş zamanlı basın açıklaması yapacak - Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka: - "Kadınların yaşam hakkının sağlanması için kararlı bir duruş sergileyerek bu duruşun da öncü güçleri CHP Kadın Kolları olarak Türkiye'deki tüm kadınların sığınağı, güvencesi olacağız" - "Kadınlara 'Asla yalnız yürümeyeceksin, biz varız' diyoruz. Kadınlara yapılan tüm hak ihlallerini hep birlikte bertaraf edeceğimizin sözünü veriyorum"

Yeniakit Publisher
2020-11-24 16:13:05 -
CHP'li kadınlar şiddete karşı ortak ses çıkaracak

ANKARA (AA) - MERVE YILDIZALP ÖZMEN - CHP Kadın Kolları üyeleri, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yarın saat 11.00'de 81 ilde kadın derneklerinin de katılımıyla eş zamanlı basın açıklaması yapacak.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün her yıl kadınların bir araya gelip seslerini yükselttikleri ve mücadeleyi büyüttükleri gün olduğunu belirtti. Bu nedenle yarın da CHP Kadın Kolları olarak yarın 81 ilde saat 11.00'de eş zamanlı kadın örgütleriyle ortak basın açıklaması yapacaklarını bildiren Nazlıaka, böylece kadına yönelik şiddetle mücadeleye dikkati çekeceklerini söyledi. Nazlıaka, "Gün boyunca tüm illerde kadın dernekleriyle, kadın platformlarıyla ortak eylemlere katılacağız." dedi.

İstanbul Sözleşmesinin kadınların can simidi olduğunu, bu sözleşmeyi tartışmaya açanları kınadığını aktaran Nazlıaka, şöyle devam etti:

"Önleme, koruma, cezalandırma ve kadını güçlendiren bütüncül politikalar üretme konusunda iktidarı bir kez daha samimiyete davet ediyoruz. Çünkü toplumu kutuplaştıran, şiddet ortamını kışkırtan mafya bozuntularına meydan bırakan bir anlayış hakim şu anda Türkiye'de. Cezasızlık politikaları da katilleri daha cesaretlendiriyor. Hayatını kaybeden kadınlardan bir sayı kimi zaman yıllara göre karşılaştırmalı istatistikmiş gibi bahsediliyor. Oysa ki o rakamların her biri bir can demek. Annesini, evladını, kardeşini yakınını kaybeden mutsuz ve umutsuz insanlar demek. Bu nedenle İstanbul Sözleşmesinin tartışılmaktan çıkarılıp maddelerinin hızlıca uygulanmasını talep ediyoruz. Kadınların en temel hakkı olan yaşam hakkına ve güvenliğine sahip çıkılmasını istiyoruz."

- "Kadınlara yapılan tüm hak ihlallerini hep birlikte bertaraf edeceğiz"

Katledilen kadınlar için sürece dahil olan kurumların da sorumlu olduğunu, herkesin hesap vermesi gerektiğine işaret eden Nazlıaka, "Örneğin, Emine Bulut katledilmeden 4 saat önce karakoldaydı. Ayşe Tuba Arslan katili hakkında 23 kez savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Bu kadınlar göz göre göre öldürüldü. Artık 'bir kadın daha eksilmeyeceğiz' diyoruz. Kadınların yaşam hakkının sağlanması için kararlı bir duruş sergileyerek, bu duruşun da öncü güçleri CHP Kadın Kolları olarak Türkiye'deki tüm kadınların sığınağı, güvencesi olacağız." diye konuştu.

Nazlıaka, tüm ilerdeki kadın örgütlenmelerini daha da kuvvetlendirdiklerini, örgütlenmelerinin eksik olduğu yerleri tamamlama çalışmaları yürüttüklerini dile getirdi.

Şiddet gören kadınlara kol kanat gerdiklerini anlatan Nazlıaka, şiddet gören kadınların davalarını takip ettiklerini, yaşamını kaybeden kadınların ailelerine destek olduklarını, avukat arayan kadınlara avukat bulduklarını, kadınların sığınma evine yerleşmelerine katkı sunduklarını kaydetti.

Nazlıaka, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ne ilişkin verdiği mesajda, "Kadınlara 'Asla yalnız yürümeyeceksin, biz varız.' diyoruz. Kadınlara yapılan tüm hak ihlallerini hep birlikte bertaraf edeceğimizin sözünü veriyorum." ifadesini kullandı.


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