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Aktüel CHP'li ismin oğlu ofisinde ölü bulundu
Aktüel

CHP'li ismin oğlu ofisinde ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2024-04-05 01:28:00 -
CHP'li ismin oğlu ofisinde ölü bulundu

CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin'in avukat olan 32 yaşındaki oğlu Hüseyin Keskin'in, ofisinde ölü bulunduğu bildirildi.

Merkez Kocasinan ilçesi Barbaros Mahallesi Oymak Caddesi'ndeki Sümer Hukuk Plaza'da silah sesi duyan vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin'in avukat oğlu Hüseyin Keskin'i ofisinde ölü buldu.

Olay yerine CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç de gelerek bilgi aldı.

Kayseri Barosu avukatlarından Keskin'in cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Keskin'in tabancayla intihar ettiği değerlendiriliyor.

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