CHP'li İsmail Saymaz'ın Ayasofya açıklaması tepki çekti
CHP'ye yakın İsmail Saymaz, Ayasofya'nın en çok getiri sağlayan müze olduğunu ve ibadete açılması halinde devletin bu gelirden mahrum kalacağını söyledi. Saymaz'ın, Twitter hesabından Ayasofya ile ilgili tepki çeken açıklaması sonrası yüzlerce vatandaş "işte CHP ve takipçilerinin zihniyeti" yorumunda bulundu.
İsmail Saymaz resmi Twitter hesabından yine tepki çeken açıklamada bulundu. Saymaz yaptığı açıklamada, ''Ayasofya, 2019’da en çok ziyaret edilen müzemiz oldu. Toplam 3.727.361 kişi tarafından ziyaret edildi. Giriş ücreti 100 TL olduğu düşünülürse ciddi gelir sağlıyor.'' ifadelerini kullandı.
Saymaz, ''Ayasofya, 2018’de 2.9 milyon ziyaretçi ile ikinci olmuştu. Ayasofya’nın müze vasfı değişince gelir ortadan kalkacak.'' diyerek tepkilere yol açtı.
İşte İsmail Saymaz'ın o tweetleri: