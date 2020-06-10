CHP'li İsmail Saymaz'ın Ayasofya açıklaması tepki çekti

CHP'ye yakın İsmail Saymaz, Ayasofya'nın en çok getiri sağlayan müze olduğunu ve ibadete açılması halinde devletin bu gelirden mahrum kalacağını söyledi. Saymaz'ın, Twitter hesabından Ayasofya ile ilgili tepki çeken açıklaması sonrası yüzlerce vatandaş "işte CHP ve takipçilerinin zihniyeti" yorumunda bulundu.