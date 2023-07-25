CHP’li İsmail Saymaz bombayı patlattı! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Tayyip Erdoğan karşısında ikinci turda yüzde 47,82'yle kaybettiği cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından başlayan 'değişim' tartışmaları sürerken, geçtiğimiz pazar günü düzenlenen 12 saatlik Parti Meclisi toplantısının ayrıntıları ortaya çıktı.

Bu toplantıda Muş, Ağrı, Mardin, Kayseri il başkanları ile Beykoz ilçe başkanının görevden alınmalarına karşı yapılan itirazlar oylandı. Ayrı ayrı oylanan her bir itirazın kabul edilmesi için 60 oydan en az 40’ı gerekiyordu ve ret oyları 28 ile 35 arasında değişti. Sonuç, PM üyelerinin yaklaşık yarısının genel merkezin karşısında konumlandığını ortaya koyuyordu.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Kılıçdaroğlu'nun PM'de çoğunluğun değişim ekibine geçmesine sinirlendiğini ve bahse konu başkanların yolsuzluktan ötürü görevden alındığını savunarak şunları dediğini aktardı: "Kılıçdaroğlu'na tavır koyacağım diye hırsızlıkları desteklediniz. İki tane daha böyle vaka var. Onları PM'ye getirmeyeceğim. 'Devam edin, PM'deki arkadaşlar çalmanızı istiyor' diyeceğim.'

Bunun üzerine Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı ayağa kalarak "Ben kabul yönünde oy verdim, siz bu lafı bana edemezsiniz" dedi ve toplantıyı terk etti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

PM üyeleri, Halk TV ile sözleşmenin iptal edilmesini de eleştirdi. Kararın arkasında duran Kılıçdaroğlu ise 'Hem CHP'den destek alıyor hem partiyi karıştırıyorlar. Sabah akşam CHP'yi konuşuyorlar. Tanju Özcan burada eylem yapıyor, canlı veriyorlar. Madem öyle, destek olmayacağız.'

Saymaz'ın devamında aktardığı detaylardan bazıları şöyle:

'ÇALIŞSAYDINIZ, BENİ BU DURUMA SOKMASAYDINIZ'

“PM üyeleri Ümit Özdağ'la imzalanan İçişleri dahil üç bakanlık ve MİT'in verildiği protokolü yerden yere vurdu. Kılıçdaroğlu, şöyle savunma yaptı:

'Bugüne kadar protokolü açıklamadım. Bu iki lider arasındaki mahrem konudur. Benimle Özdağ'ı bağlar. Bu belgeyi parti arşivine koyacağım. Bakanlık verdiysem partimizin hakkından verdim. İki seçim arasındaydım. Oyumuzu maksimum arttıracak hamleler yapmaya çalışıyordum. Çalışsaydınız, beni bu duruma sokmasaydınız. Bana herkes yüklenirken, hiçbiriniz cevap vermiyor.'

VELİ AĞBABA: SİZ DE VARDINIZ, SUÇU BİZE ATMAYIN

Bir diğer eleştiri başlığı ise milletvekili listeleriydi. Kılıçdaroğlu, milletvekillerini belirlemek için kurulan komisyonu suçladı. Şöyle dedi: 'İttifak açısından zorunluydu. Daha yüksek sonuç getireceğini düşündüm. Ama ben oturup 600 milletvekilini yazabilir miyim? Bir komisyon kurduk, 'Mülakat yapın' dedim. Baktım ki ahbap çavuşlarını ve siyasi yakınlarını yazmışlar.'

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise 'Siz de vardınız. Suçu bize atmayın. Yakınlardan söz ediyorsanız Faik Öztrak'ı niye MYK'ya aldınız? En çok Öztrak yazdı' dedi. (…)”