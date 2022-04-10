CHP'li isimden tepki çeken TOGG sözleri! Resmen çatlıyorlar

CHP'li Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'ın Türkiye'nin heyecanla beklediği yerli otomobili TOGG'la ilgili mecliste söylediği sözler tepkiyle karşılandı.Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye’ye ait olan yerli otomobil için "milli değil" diyen Sertaslan, "TOGG AK Parti’nin projesidir. Milli falan değil" ifadelerini kullandı

Yüzde 51 yerlilik oranına sahip olan ve 3 yılda yüzde 68 yerli hedefi bulunan TOGG marka otomobil Gemlik Belediye Meclisi’nin de gündemindeydi.

Mecliste ilginç açıklamalar yapan Mehmet Uğur Sertaslan, "TOGG milli falan değil. Beni sahiplenmeyeni ben de sahiplenmem. Cumhuriyet Halk Partisini, İyi Partiyi sahiplenmeyen TOGG’u ben sahiplenmem. TOGG’un resmini yapacakmışız, AK Parti’nin projesi o, milli falan değil" sözleri bazı meclis üyelerince tepkiyle karşılandı.

Sertaslan, tansiyonun yükselmesi sonrası meclis toplantısına 15 dakika ara verdi.