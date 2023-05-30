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Siyaset CHP'li isimden takipçisine 'pes' dedirten cevap! 'Oy verdiğiniz AKP yapsın'
Siyaset

CHP'li isimden takipçisine 'pes' dedirten cevap! 'Oy verdiğiniz AKP yapsın'

Yeniakit Publisher
2023-05-30 11:14:00 -
CHP'li isimden takipçisine 'pes' dedirten cevap! 'Oy verdiğiniz AKP yapsın'

Seçim sonuçlarını hazmedemeyen CHP'li Mahmut Tanal, kendisine Urfa-Akçakale yolu için yorum yazan bir vatandaşa "Oy verdiğiniz AK parti yapsın." yanıtını verdi.

Seçim sonuçlarını hazmedemeyen CHP'li Mahmut Tanal, kendisine Urfa-Akçakale yolu için yorum yazan bir vatandaşa "Oy verdiğiniz AK parti yapsın." yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanmasıyla birlikte muhalefet hayal kırıklığına uğradı.

Beklediği sonucu alamayan isimlerden biri de CHP'li Mahmut Tanal oldu.

Sonuçların ardından Şanlıurfa Milletvekili seçilerek Meclis'e giren Tanal'a bir vatandaş, "Seçim geride kaldi. Şu Urfa-Akcakale arası sırat yoluna bir el atsanız" dedi.

"OY VERDİĞİNİZ AKP YAPSIN"

Tanal ise Şanlıurfa'dan vekil olmasına rağmen vatandaşa şaşırtan bir cevap verdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mahmut Tanal, talepte bulunan vatandaşa, "Oy verdiğiniz AKP yapsın. Engellileyen mi var?" şeklinde cevap verdi.

Tanal'ın bu yaklaşımı sosyal medyada tartışma konusu oldu.

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Yorumlar

Boşnak

Aslında bilinç altında yaparsa akparti yapar tezini onaylamış oluyor oy çuval yorgan döşek çisi.

KaraVeli

Düşünsene, bu adam bir Bakan, bu Milette ne faydası olur? Böyle bir açıklama yaparsan, zaten beyin olarak bitmişsin.
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