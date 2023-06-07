CHP’li isimden skandal çağrı! Yuh artık

CHP’li Büyükçekmece Meclis Üyesi Eren Savaş’ın, muhalefetin 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde yaşadığı hezimet sonrasında İstanbul ve Trakya bölgesinin Türkiye’den ayrılması gerektiği yönündeki hezeyanlarına Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu’ndan tepki geldi. Orakoğlu, CHP’liler tarafından benzer söylemlerin geçmişte de dile getirildiğini hatırlattığı yazısında özetle şunları kaydetti:

“2016’da dönemin CHP İzmir Milletvekili Ali Yiğit, skandal bir çıkış yaparak İzmirlilerin gerekirse Türkiye'den ayrılarak Avrupa'ya girmeye hazır olduğunu şu ifadelerle gündeme getirmişti: "57 yıldır biz bu kapıda bekledik AB’ye girmek için ve yüzlerce kanun değişikliği yaptık AB gireceğiz diye! Ama Türkiye’de demokrasi yok, insan hakları yok diye bir söylem geldiği zaman da siz bize bunu söyleyemezsiniz. Biz sizi istemiyoruz diyorlar. O kadar da kolay değil. Biz Avrupalı olmaya hazırız. Özellikle İzmirliler bu işe çok hazırlar. Orası demokrasiye açılan, Avrupa’ya açılan bir kapı gibi. Biz bazen diyoruz ki ‘Gerekirse de İzmir ayrılsın’ yani biz istemeyiz, bu şartlarda bunlarla yaşamayı. Biz Avrupalı olmaya çalışıyoruz. Türkiye’de yaşayan demokrat, aydın, çağdaş insanlar Avrupalı olmaya hazır” demişti.

Aradan 7 yıl geçtikten sonra ikinci gaflet, ihanet ve skandal açıklama bu kez yine CHP’li Büyükçekmece Meclis Üyesi Eren Savaş’tan geldi. Eren Savaş, 7’li Koalisyon'un 14 ve 28 Mayıs çifte seçimlerinde yaşadığı hezimet sonrasında İstanbul ve Trakya bölgesinin Türkiye’den ayrılması gerektiğini savundu. Bölücü terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile yol yürüyen FETÖ muhibbi ve hamisi 7’li Koalisyon'un yaptığı siyaseti sorgulamak yerine milleti suçlamaya başlayan Eren Savaş gaflet ve ihanetini bu kez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla duyurdu. "Trakya’nın ayrılması daha doğru olacak. Her koyun kendi bacağından asılsın. Kimse kimsenin kaderi ile oynamasın’’ ifadelerini kullandı. CHP’li Savaş başka bir paylaşımında ise “Bay bay Türkiye Cumhuriyeti” diye yazdı.

BENZER BİR SÖYLEM İZMİR BÜYÜKŞEHİR B.B TUNÇ SOYER TARAFINDAN DA DİLLENDİRİLMİŞTİ

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CHP’li Soyer, “İzmir bayrağıyla” ilgili bir çalışmadan bahsederek şehir genelinde kullanılabilecek bir parayı hayata geçirmeyi planladıklarını söylemişti. Soyer 5 Haziran 2020’de Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) üyelerine dijital ortamda yaptığı konuşmada şunları dile getirmişti:

“Bir akademisyen hocamız İzmir bayrağıyla ilgili bir çalışma yaptı ve çalışma ortaya çok ilginç bir sonuç çıkardı. 1800’lerde hatta biraz daha öncesinden itibaren İzmir’in bir bayrağı olmuş. Yeşil beyaz çizgili bir bayrak. Kentlerin bayrakları varmış o dönem ama çok az sayıda kentin bayrağı varmış. İzmir de dünyadaki bayraklı kentlerden biriymiş. Biz tabii büyük bir heyecanla dinledik. Sonra hoca, bunu bir akademik makale haline getirdi, daha basmadı. Basacağız yakında galiba. Bunu şunun için anlattım. Benim aklımda bir İzmir parası çıkartmak vardı, hatta buna ‘İzcoin’ diye bir isim de koymuştum. Sonra bayrak da çıkınca, arkadaşlar beni uyardılar dediler ki; ‘senin bir eyalet kurma çaban olduğu anlaşılır, sonuçta İzmir’i bu memleketten kopartacak bir çalışma olarak algılanır, duralım bunun ismini falan değiştirelim’ dediler. Bunu biraz da şaka olsun diye anlattım ama kısacası şu, İzcoin veya buna ne diyeceksek diyelim, bunu bir takas enstrümanı blockchain teknolojisi kullanılarak yapılacak bir parayı hayata geçireceğiz. Ve bunu ‘Bizİzmir’ sayfası üzerinden gönüllü çalışmalar için yapmaya başladık.”

ADD MARMARA’YI YOK ETTİ

Atatürkçü Düşünce Derneği, 10 Kasım çelengindeki Türkiye haritasından Trakya ve İstanbul'u silmişti. Manisa’nın Soma ilçesinde 10 Kasım törenleri kapsamında düzenlenen etkinlikte Cengiz Topel Meydanı’ndaki çelenk sunma programında Atatürkçü Düşünce Derneği’nin çelengindeki Türkiye haritasında İstanbul ve Trakya bölgesine yer verilmemişti.

BATI’NIN HAYALİNDEKİ HARİTA

Fransa merkezli AFP haber ajansı, Türk SİHA’larından bahsedilen bir haberde yayınladığı haritada İstanbul ile Trakya’yı Türkiye topraklarından çıkarmıştı. “Türk SİHA’larına talep” başlıklı haritada, İstanbul’un Avrupa Yakası ile Trakya bölgesi, Türkiye’ye ait değilmiş gibi gösterilmişti. Harita üzerinden yapılmaya çalışılan algı operasyonu, yoğun tepkilere neden olmuştu. 50 Euro kağıt parasındaki AB haritasının Türkiye kısmında Trakya bölgesi ve İstanbul'un Avrupa Birliği toprağı olarak gösterilmesi AB’nin Türkiye üzerindeki emellerini ortaya koyarken milli güvenliğimize, birlik beraberliğimize ve toprak bütünlüğümüze göz dikmiş maskeli Avrupa’nın ve maskeli CHP’nin zihniyetinin gerçek yüzünün deşifre edilmesi birçok açıdan önemlidir şüphesiz! (…)”