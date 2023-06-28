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Medya CHP’li isimden Kılıçdaroğlu’na olay sözler! Bay Kemal apışıp kalacak
Medya

CHP’li isimden Kılıçdaroğlu’na olay sözler! Bay Kemal apışıp kalacak

Yeniakit Publisher
2023-06-28 13:56:00 -
CHP’li isimden Kılıçdaroğlu’na olay sözler! Bay Kemal apışıp kalacak

CHP’de Genel Başkan Yardımcılığı yapmış, son seçimlerde aday olmamış isimlerden biri, "Kılıçdaroğlu başta olmak üzere parti merkez oligarşisi bütünüyle görevlerini bırakmalı, kurultayı kendilerine göre dizayn etme çabalarına girmemelidirler" yorumunu yaptı.

CHP’de Genel Başkan Yardımcılığı yapmış, son seçimlerde aday olmamış isimlerden biri, "Kılıçdaroğlu başta olmak üzere parti merkez oligarşisi bütünüyle görevlerini bırakmalı, kurultayı kendilerine göre dizayn etme çabalarına girmemelidirler" yorumunu yaptı. 

Hürriyet yazarı Yalçın Bayer ise "CHP’de Genel Başkan Yardımcılığı yapmış, bu son seçimlerde aday olmamış bir parti büyüğünün bize yazdıklarını aktarmak istiyoruz" diyerek söz konusu CHP'li ismin seçim süreci ve sonrasına yönelik görüşlerine köşesinde yer verdi. 

Bayer'in aktardığına göre CHP'li isim, şunları kaydetti:

“Mutlak yetkili Kılıçdaroğlu’nun şimdi kaybedince TV’lere çıkarak, gözümüze bakarak; 'Milletvekili listelerine hiç karışmadım, listeler ile ilgilenecek zamanım da yoktu (zaman ayıracağı bundan önemli konu neydi acaba?) demelerine, sorumluluktan kaçmalarına bakmayın siz. CHP Genel Merkezi’nde Kılıçdaroğlu’nun haberi olmadan 'Kalem oynamaz, tuşa basılmaz’.”
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