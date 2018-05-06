CHP'li isimden Karamollaoğlu itirafı: Bizim sayemizde...

Muhalefet partilerinin acınası hali bir kez daha gözler önüne serildi... Tek ortak noktaları Erdoğan düşmanlığı olan partiler, Erdoğan'a rakip olacağı düşüncesiyle herkesi Cumhurbaşkanlığına aday göstermeye çalışıyor.

KARAMOLLAOĞLU CHP SAYESİNDE ADAY

Karamollaoğlu'nun CHP desteğiyle 100 bin imza topladığını itiraf eden CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, şimdi de Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek için çağrı yaptı.

SIRA PERİNÇEK'TE

Yarkadaş sosyal medya hesabından şöyle yazdı:

"Saadet Partisi Gnl. Bşk. Temel Karamollaoğlu 100 bin imza sınırına geldi. Desteğinizle seçime katılabilecek... Sıra Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'te... Perinçek'in de seçime girmesi için bir imzanız yeterli..."

DEMİRTAŞ SKANDALI

Yarkadaş mesajının sonunda PKK'nın siyasi sorumlusu Selahattin Demirtaş için tahliye istedi.

İşte Yarkadaş'ın o mesajı: