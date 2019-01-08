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CHP'li isimden Didem Arslan'a çirkin sözler

CHP İzmit Seçim Koordinasyon Merkezi üyesi Hüseyin Erol, Habertürk sunucusu Didem Arslan Yılmaz'a hakaret etti. Yılmaz, konuyu yargıya taşıyor.

08 Ocak 2019 Salı 19:04
CHP'li isimden Didem Arslan'a çirkin sözler

CHP'li siyasetçi Hüseyin Erol, Habertürk TV program sunucusu Didem Arslan Yılmaz'a sosyal medyada hakaret etti. Haddini aşan ve cinsiyetçi ifadelere tepki yağarken Didem Arslan Yılmaz, konuyu yargıya taşıyacağını söyledi

CHP İzmit Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) üyesi Hüseyin Erol, haddini aşan cinsiyetçi hakaretle Türkiye'nin Nabzı programının moderatörü Didem Arslan Yılmaz'a saldırdı. Sosyal medyada tepki yağan mesajla ilgili açıklama yapan Didem Arslan Yılmaz, "Hakareti de aşan, sadece beni değil bütün kadınları aşağılamaya yönelik terbiyesiz ve hadsiz sözleri beni çok çok üzdü" dedi. Yılmaz, konuyu yargıya taşıyacağını söyledi.

Kadınları aşağılayan cümleler kullandı

Sosyal medya hesabındaki mesajıyla okuyanı utandıran Erol, “Kader mahkumu olan vesikalı kadınların daha çok saygıyı hak ettiğini düşünmeye başladım” dedi. Erol bu ifadelerle sadece Didem Arslan Yılmaz'ın şahsını değil bütün kadınları da aşağılamış oldu.

Bu ifadelere sosyal medyada tepki yağmasının ardından Erol, mesajını sildi. 

"Hadsiz sözleri beni çok çok üzdü"

Erol'un haddi aşan sözlerine tepki gösteren ve konuyu yargıya taşıyacağını kaydeden Didem Arslan Yılmaz, şunları söyledi:

"Gazeteci ve televizyoncu olarak görevimizi yaparken, bazen övgü bazen de eleştiri alabiliyoruz. Bunlar çok doğal ve biz de doğal karşılıyoruz. Ama insan hakları ve kadına saygı konusunda çok duyarlı olduğunu belirten CHP’nin İzmit’teki bir yöneticisi onuruma ve namusuma dil uzatacak kadar ağır ifadeler kullanınca sabrın sınırı noktasına geldim. Söz konusu CHP yöneticisinin hakareti de aşan, sadece beni değil bütün kadınları aşağılamaya yönelik terbiyesiz ve hadsiz sözleri beni çok çok üzdü. Bu üzüntümü CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ile de paylaştım ve gereğinin en kısa sürede yapılacağını ifade etti. Bununla birlikte, Habertürk ve ben de kurumsal ve kişisel haklarımızı yargı önünde sonuna kadar savunacağız. İşimi, sadece işimi yapmaya devam edeceğimi söyleyerek, bu süreçte bana destek veren herkese teşekkür ediyorum."

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 19:04
  1. CHP İzmit Seçim Koordinasyon Merkezİ
  2. Didem Arslan Yılmaz
  3. Hüseyin Erol
  4. Habertürk

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