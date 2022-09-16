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Siyaset CHP'li isimden 6'lı Masa'ya gözdağı: Eğer Kılıçdaroğlu aday olmazsa...
Siyaset

CHP'li isimden 6'lı Masa'ya gözdağı: Eğer Kılıçdaroğlu aday olmazsa...

6'lı Masa'ya alenen gözdağı veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, "Kılıçdaroğlu dışında aday çıkarmak masanın dağılması anlamına gelir. En büyük partinin isteği olmazsa bozulur" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-09-16 16:07:00 -
CHP'li isimden 6'lı Masa'ya gözdağı: Eğer Kılıçdaroğlu aday olmazsa...

Millet İttifak'ının henüz bir aday belirleyememesi tartışmaları beraberinde getiriyor. İYİ Parti ve CHP arasında adaylık tartışmaları şiddetlenirken Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu'nu ve Mansur Yavaş'ı işaret eden açıklamaları dikkat çekiyor.

Kemal Kılıçdaroğlu ise Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a her fırsatta "İşinize bakın" mesajı veriyor. CHP kurmaylarıysa adaylarının Kılıçdaroğlu olduğunu belirtmekten geri kalmıyor.

"Kılıçdaroğlu'na karşı çıkarlarsa masa dağılır"

Adaylık tartışmaları devam ederken CHP Genel Başkan Yardımcısı Kuşoğlu yaptığı açıklamayla altılı masaya gözdağı verdi.

Adayın Kılıçdaroğlu olmaması halinde masanın dağılacağını belirten Kuşoğlu, "Kılıçdaroğlu'nun adaylığının masada reddedilmesi Türkiye için ne anlama gelir, bunun iyi değerlendirilmesi lazım. Aday altılı masanın en büyük partisinden olmalı, bu normal. Karşı çıkan yok. Kılıçdaroğlu'nun adaylığının masada reddedilmesi Türkiye için ne anlama gelir, bunun iyi değerlendirilmesi lazım. Çalışkan, dürüst, birikimli bir devlet adamı. Buna rağmen olmazsa, Alevi olduğu için reddedildi algısı yerleşecek. Bunu toplum da demokrasi de hazmedemez. Bu durumda karşı çıkarlarsa masa dağılır" açıklamasında bulundu.

 

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